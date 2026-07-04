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Robert Fico i Vladimir Putin se rukuju

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Slovački premijer Robert Ficoporučio je da vodi direktne kontakte i sa Moskvom i sa Kijevom, ističući da male države u uslovima globalne krize moraju da sprovode pragmatičnu i uravnoteženu spoljnu politiku.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da održava direktne veze i sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, dodajući da smatra da treba voditi normalan dijalog sa obojicom.

"U situaciji u kojoj se svetski poredak urušio, a vojna sila postala jedino pravilo, male zemlje poput Slovačke moraju da deluju veoma pragmatično i racionalno, fokusirajući se na dijalog i spoljnu politiku usmerenu ka svim stranama sveta", izjavio je on u intervjuu za TASR.

Fico je kazao da trenutno ne vidi dovoljnu spremnost u Evropskoj uniji za razgovor o okončanju rata, jer blok deluje kao da naginje pristupu "postizanja mira kroz snagu".