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Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da Atina ne vidi vojni sukob sa Turskom.

"Ni pod kojim okolnostima ne predviđamo rat. Imamo dužnost da se pripremimo i ojačamo naše kapacitete odvraćanja kako nikome nikada ne bi palo na pamet da ospori grčki suverenitet", rekao je Micotakis.

Kako je istakao, to ne znači da Atina očekuje rat ili veruje da je verovatan.

"Istovremeno, komunikacioni kanali moraju ostati otvoreni. Krize treba upravljati i deaktivirati od samog početka, i gde god možemo učiniti naš odnos sa Turskom funkcionalnijim, trebalo bi da iskoristimo te prilike.

Naša geografija nas osuđuje da živimo zajedno u miru, čak i sa našim razlikama. Uvek ću pregovarati sa Turskom sa najjače moguće pozicije", rekao je grčki premijer.

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Tenzije između Grčke i Turske pojačale su se u poslednjih nekoliko nedelja usled izveštaja da Ankara planira da u zakon ugradi svoju široku pomorsku doktrinu "Plava domovina", koju Grčka kategorično odbacuje.

Plava domovina je pomorsko-geopolitička doktrina koju su razvili turski pomorski stratezi 2006. godine. Ona potvrđuje tursku jurisdikciju nad ogromnim prostranstvima istočnog Mediterana, Egejskog i Crnog mora, polažući pravo na približno 462.000 kvadratnih kilometara pomorske teritorije.

Odbacujući Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravu mora (UNCLOS), doktrina tvrdi da grčka ostrva u blizini turskog kopna ne bi trebalo automatski da generišu potpune ekskluzivne ekonomske zone (IEZ).