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U Službenom listu Grčke su objavljene nove plate najviših sveštenikaPravoslavne crkve Grčke - poglavara-arhiepiskopa, mitropolite i episkope, dok obični sveštenici nisu uključeni u novi propis o platama, prenela je atinska RTV SKAI.

Pošto Država i Crkva u Grčkoj nisu razdvojene, sveštenici su državni službenici, te im se i plate uređuju u skladu s tim.

Na osnovu novog okvira, od 1. jula su plate najviše crkvene jerarhije povezane sa mesečnom platom generalnog sekretara Ministarstva prosvete, vere i sporta koja iznosi 5.191 evra bruto.

Poglavar Pravoslavne crkve Grčke Jeronimos čija titula je "Arhiepiskop Atine i cele Grčke", aktivni mitropoliti i titularni mitropoliti primaće mesečno 90% tog iznosa: 4.671,90 evra bruto.

Za titularne i pomoćne episkope, plate su utvrđene na 70% plata mitropolita, odnosno na 3.270,33 evra bruto mesečno.

Obični parohijski sveštenici su isključeni iz ove promene plata, što je odmah otvorio diskusiju i negodovanje, kako politička, tako i unutar Crkve.

Od posebnog značaja je odredba da se sveštenicima pored plata više neće isplaćivati nikakve druge finansijske beneficije.

To znači da se obustavljaju dodatni iznosi koji bi mogli biti povezani sa troškovima za nastupe, putovanja, učešće u savetima, odborima ili sinodalnim telima, kao i svaka druga finansijska podrška predviđena prethodnim propisima.

Plate, dakle, postaju jedinstvene i specifične, bez dodataka ili naknada.

Premijer Kirijakos Micotakis je u nedavnom televizijskom intervjuu predstavio novi propis kao stalni zahtev Grčke crkve. Tvrdio je da plate mitropolita ne bi trebalo da budu značajno niže od plata drugih službenika, ističući administrativnu ulogu mitropolita.

Međutim, njegovi kritičari pokreću pitanja stanja u društvu i društvenog uticaja. Oni ukazuju da povećanje plata dolazi u vreme povećanog pritiska na domaćinstva. Kritikuju i to što obični sveštenici koji obavljaju veliki deo svakodnevnog pastirskog rada u parohijama, nisu uključeni u povećanje plata.