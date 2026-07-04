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Ustavni sud Jermenije danas je odbacio zahtev koji je podnela proruska opozicija kojom se traži poništenje rezultata parlamentarnih izbora u junu, na kojima je pobedila stranka prozapadnog premijera Nikola Pašinjana, prenela je tamošnja agencija Armenpres.

Sud je potvrdio rezultate i time odbacio žalbu opozicionog bloka "Jaka Jermenija", koji je osvojio 23,3 odsto glasova tvrdeći da su nepravilnosti ometale izbore, javila je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Vladajuća stranka Građanski ugovor dobila je oko 50 odsto glasova.

Opozicione grupe su se žalile na talas hapšenja usmerenih na njihove kandidate i pristalice pre izbora.

Grupa međunarodnih posmatrača saopštila je ranije da je glasanje proteklo glatko na većini biračkih mesta.

Kurir.rs/Beta

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