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Ukrajinaje tokom noći 5. jula pogodila nekoliko trafostanica na Krimu, zbog čega je na teritoriji koju kontroliše Rusija došlo do nestanka električne energije, prenose kanali na društvenim mrežama.

Na meti ukrajinskog noćnog napada bile su trafostanice u Bahčisaraju i Zimnemu, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.

Ranije tokom noći, Krim je ostao bez struje usled napada na energetsku infrastrukturu, prenosi proukrajinski kanal Crimean Wind.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i u osvojenim oblastima, nastojeći da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat protiv Ukrajine, piše Kijev independent.

Ukrajinska Služba bezbednosti (SBU) saopštila je 3. jula da je tokom noći gađala dve ruske vojne vazduhoplovne baze na Krimu, pri čemu je oštećeno ili uništeno najmanje sedam vojnih aviona.

Bio je to drugi napad na vazduhoplovnu bazu Saki u roku od nedelju dana.

Prema navodima SBU, ukrajinski dronovi pogodili su sedam hangara u vazduhoplovnoj bazi Saki, gde Rusija drži lovce i bombardere tipova Su-30SM, Su-30 i Su-24. Agencija tvrdi da je u napadu uništeno ili oštećeno najmanje sedam letelica.

Tokom 48-časovne operacije, izvedene 1. i 2. jula, Ukrajinske snage za bespilotne sisteme (USF) pogodile su 12 trafostanica i jednu gasnu distributivnu stanicu na teritorijama pod ruskom kontrolom, saopštio je 2. jula komandant USF-a Robert "Mađar" Brovdi.