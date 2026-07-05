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Izveštač Kurira imao je priliku da sa kolegama iz Srbije prisustvuje koncertu i vatrometu povodom 4. jula u gradu Pensakola na severozapadu Floride, na kapiji onoga što Amerikanci zovu "Duboki jug".

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Nemanja Vlačo, urednik rubrike Planeta, na proslavi u Pensakoli Foto: Kurir/N.V.

Grad Mobil u Alabami je udaljen manje od 100 kilometara, a Nju Orleans i Luizijana su na nekoliko sati vožnje automobilom odavde.

Kurir na proslavi Dana nezavisnosti i 250. godišnjice postojanja SAD u gradu Pensakola Foto: Kurir/N.V.

Sve je to obećavalo vatrenu južnjačku zabavu u skladu sa vrelim danima koji ove sedmice nisu bili samo u Alabami, kao u čuvenom filmu iz 90-ih, nego je defitivno pržilo i u Pensakoli.

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Proslava 250. rođendana Amerike u Pensakoli  Izvor: Kurir

Proslava je održana u parku između lokalnog stadiona za bejzbol i šetališta na obali zaliva Pensakola i svela se na nastup simfonijskog orkestra iz ovog grada u veoma, veoma mirnoj i opuštenoj atmosferi, ni nalik južnjačkom duhu.

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Proslava 250. rođendana Amerike u Pensakoli  Izvor: Kurir

Nakon obraćanja gradonačelnika orkestar je oko dva sata izvodio lake note, a ljudi zavaljeni u kamperske stolice na kraju su dočekali vatromet koji je zapalio noćno nebo iznad centra grada.

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Proslava 250. rođendana Amerike u Pensakoli vatromet Izvor: Kurir

Aplauz kojim je ispraćen kraj spektakla bio je i signal za start reci ljudi koja je krenula da se sliva iz parka, pa je nakon podužeg izlaska sa parkinga proslava 250. godišnjice osnivanja SAD nastavljena u drugim delovima Pensakole.

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Proslava 250. rođendana Amerike u Pensakoli vatromet Izvor: Kurir

(Kurir.rs/Priredio: Nemanja Vlačo)

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