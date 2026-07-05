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Plamen i gust dim nadvili su se nad mostom pre nego što su vatrogasci uspeli da ugase vatru. Prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih, prenosi AP.

U gašenju požara učestvovala su dva vatrogasna vozila, saopštila je gradska vatrogasna služba. Vatrogasci su nešto pre 22 časa gasili vatru na mostu, koji je za vreme proslave bio zatvoren za saobraćaj.

Portparol vatrogasne službe izjavio je da ovakvi požari nisu neočekivani, zbog čega se publika tokom vatrometa drži na bezbednoj udaljenosti od mesta ispaljivanja pirotehnike.

Proslava u Njujorku počela je ranije nego što je bilo planirano zbog najavljenog lošeg vremena, koje je dovelo do otkazivanja i odlaganja brojnih manifestacija širom Istočne obale SAD.