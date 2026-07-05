UZBUNA KOD SOLUNA, NAREĐENA HITNA EVAKUACIJA! Besni stravičan požar, na terenu vojska, stotine vatrogasaca i dobrovoljaca! Upućen VAŽAN apel (FOTO/VIDEO)
Požar koji je u subotu uveče izbio u području Oreokastra kod Solunai dalje nije stavljen pod kontrolu, dok više od 160 vatrogasaca zajedno sa brojnim dobrovoljcima ulaže napore da zaštiti industrijsku zonu.
Vatra je zahvatila fabriku za reciklažu i jedan pogon tekstilne industrije, a prema najnovijim informacijama sa terena, stanje u šumskom delu je trenutno stabilno i tamo više nema aktivnog širenja požara.
Na terenu je angažovano 52 vatrogasna vozila, pet pešačkih timova, kao i mehanizacija Periferije Centralna Makedonija i Uprave za vanredne situacije.
U ranu zoru pokrenuta je i vazdušna operacija - dva aviona i dva helikoptera neprekidno gase požar, a očekuje se dolazak dodatnih vazdušnih snaga.
Zbog ozbiljnosti situacije, Generalštab grčke vojske aktivirao je specijalizovani tim "Deukalion" za pomoć u katastrofama.
Izvršene su noćne evakuacije i upućen je apel građanima tokom noći preko sistema za hitne slučajeve 112. Stizale su im poruke upozorenja na opasnost od požara. Meštani naselja Antupoli i Filoteja evakuisani su u bezbedne zone - lokalne sportske hale i stadione.
Poslednji apel nadležnih poslat je pred zoru zbog guste zavese dima koja je prekrila stambene četvrti, pri čemu se od građana tražilo da ne napuštaju domove i zatvore prozore. Grčka policija i Hitna pomoć su u stanju pune pripravnosti na svim ključnim tačkama.
(Kurir.rs/efsyn.gr)