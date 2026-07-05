VATRA JE ZAHVATILA I FABRIKU ZA RECIKLAŽU

VATRA JE ZAHVATILA I FABRIKU ZA RECIKLAŽU

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Požar koji je u subotu uveče izbio u području Oreokastra kod Solunai dalje nije stavljen pod kontrolu, dok više od 160 vatrogasaca zajedno sa brojnim dobrovoljcima ulaže napore da zaštiti industrijsku zonu.

1/25 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA, EPA Achilleas Chiras

Vatra je zahvatila fabriku za reciklažu i jedan pogon tekstilne industrije, a prema najnovijim informacijama sa terena, stanje u šumskom delu je trenutno stabilno i tamo više nema aktivnog širenja požara.

Na terenu je angažovano 52 vatrogasna vozila, pet pešačkih timova, kao i mehanizacija Periferije Centralna Makedonija i Uprave za vanredne situacije.

U ranu zoru pokrenuta je i vazdušna operacija - dva aviona i dva helikoptera neprekidno gase požar, a očekuje se dolazak dodatnih vazdušnih snaga.

Zbog ozbiljnosti situacije, Generalštab grčke vojske aktivirao je specijalizovani tim "Deukalion" za pomoć u katastrofama.

Izvršene su noćne evakuacije i upućen je apel građanima tokom noći preko sistema za hitne slučajeve 112. Stizale su im poruke upozorenja na opasnost od požara. Meštani naselja Antupoli i Filoteja evakuisani su u bezbedne zone - lokalne sportske hale i stadione.