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Policija je u ovom primorskom gradu na Floridi uputila je apel građanima da izbegavaju to područje nakon što je više ljudi upucano vatrenim oružjem.

Iz policijske uprave Pensakole saopšteno je da je najmanje šest osoba zadobilo povrede od metaka. Nadležni su događaj označili kao aktivnu situaciju i upozorili stanovnike da ne prilaze centru grada dok se stanje ne stavi pod kontrolu.

Zvaničnici su potvrdili i da je jedna osoba smrtno stradala.

(Kurir.rs/Mirror/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

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