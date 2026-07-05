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Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskirazgovarao je telefonom sa predsednikom SAD, Donaldom Trampom, i tom prilikom mu je čestitao 250. godišnjicu nezavisnosti SAD i razgovarao o dešavanjima na frontu i diplomatskim naporima za okončanje rata.

1/31 Vidi galeriju Donald i Melanija Tramp na proslavi 250. godišnjice postojanja SAD i Dana nezavisnosti SAD u Vašingtonu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Dogovor o sastanku na samitu u Ankari

Vest o razgovoru prvi je objavio novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na izvor, a kasnije je informaciju potvrdio i sam Zelenski u objavi na Telegramu.

Tokom razgovora, Zelenski je izrazio zahvalnost za kontinuiranu američku pomoć, naglašavajući i političku i vojnu podršku.

- Zahvalni smo Sjedinjenim Američkim Državama na svakoj vrsti pomoći, od "Džavelina" i "Patriota" do političke podrške, i duboko cenimo što Amerika stoji uz nas u odbrani naše nezavisnosti - naveo je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je istakao da su razgovorom bile obuhvaćene i trenutne vojne prilike na frontu, kao i diplomatski procesi.

Prema njegovim rečima, postoji "realna perspektiva za okončanje rata", uz napomenu da će odlučnost SAD biti ključna za takav ishod. Dvojica lidera su se dogovorila da nastave razgovore uživo tokom predstojećeg NATO samita u Ankari.

Povodom godišnjice, u Kijevu je Spomenik otadžbine bio osvetljen bojama američke zastave.

1/6 Vidi galeriju Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Zajedničke vrednosti i "američki san"

Razgovor je usledio nakon zvaničnih čestitki koje je ukrajinsko rukovodstvo ranije uputilo SAD, uz naglasak na važnost nastavka američke podrške u odbrani zemlje.

U širem obraćanju povodom jubileja, Zelenski je opisao "američki san" o slobodnoj i nezavisnoj naciji kao trajni primer za svet. Istakao je istorijsku ulogu SAD u 20. veku, posebno njihov doprinos stvaranju saveza koji su obezbedili dugoročan mir velikom delu čovečanstva.

Zelenski je povukao paralelu između američkih osnivačkih principa i trenutne situacije u Ukrajini.

- To posebno vidimo u Ukrajini, koja se bori za svoju nezavisnost, slobodu i pravo na sreću svog naroda, sa gotovo istim nadama, istim smislom i istom energijom sa kojom su Amerikanci izborili i branili svoju nezavisnost - izjavio je on.

Zelenski je takođe istakao značaj američkih sistema naoružanja.

- Američko oružje, od "Džavelina" koje je predsednik Tramp odlučio da obezbedi Ukrajini, do "Patriota" koji najpouzdanije štite živote našeg naroda - sve što su nam SAD pomogle da dobijemo pokazuje snagu američkog duha, odlučnosti i tehnologije - dodao je.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čestitke Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine

Ukrajinski ministar spoljnih poslova, Andrij Sibiha uputio je takođe čestitku američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i građanima SAD, naglašavajući da su sloboda i pravo na samoopredeljenje, temeljne vrednosti SAD, istovremeno i osnova ukrajinske državnosti.

Sibiha je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Državama i njihovim građanima na podršci u "najmračnijim vremenima", posebno zahvalivši Trampu za "neumorne napore da se okonča rat".