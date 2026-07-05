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Tokom večeri 4. jula, ruske snage izvele su najmanje pet udara na jugoistočni grad Zaporožje. Šef Regionalne vojne uprave Ivan Fedorov saopštio je da je u napadu teško oštećena višespratna stambena zgrada, pri čemu je uništen deo spoljašnjeg zida od prvog do petog sprata. Oštećena su i parkirana vozila u blizini, kao i ključna komunalna infrastruktura.

Prema preliminarnim informacijama, povređene su najmanje tri osobe, među kojima i jedno dete.

Pogođen supermarket u Kramatorsku

Tokom dana u subotu pogođeni su i civilni objekti u Donjeckoj oblasti. U 16:05 sati po lokalnom vremenu, u napadu je pogođen supermarket u centru Kramatorska.

Prema navodima Okružnog tužilaštva Donjecka, napad je izveden avio-bombom FAB-250 sa modulom za planiranje i korekciju (UMPK).

U napadu je povređeno najmanje pet civila, uključujući 11-godišnjeg dečaka. Među povređenima su i tri žene starosti 36, 38 i 62 godine, kao i 56-godišnji muškarac.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS) saopštila je da je eksplozija izazvala veliki požar koji je zahvatio površinu od oko 1.300 kvadratnih metara, a koji su spasioci kasnije uspeli da ugase. Vlasti i dalje procenjuju ukupnu štetu.

Napad na benzinsku pumpu u Sumiju

Istog dana uveče, ruske snage su pogodile benzinsku stanicu u severoistočnom gradu Sumi.

DSNS je navela da je napad izazvao požar na objektu i stvorio ozbiljan rizik od dodatnih eksplozija. Vatrogasne ekipe su uspešno ugasile sve aktivne požare uprkos opasnosti od ponovnih udara.

Šef gradske vojne uprave Sumi, Serhij Krivošejenko, izjavio je da su tri žene starosti 20, 47 i 55 godina povređene u napadu, ali da su u stabilnom stanju i da se leče ambulantno.

Ukrajinska PVO oborila preko 110 ciljeva

Serija regionalnih udara kulminirala je velikim noćnim napadom na teritoriji cele zemlje u noći između 4. i 5. jula. Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da su uspešno presrele ili neutralisale 115 ruskih vazdušnih ciljeva.

Prema saopštenju, Rusija je lansirala 125 dronova i mamaca tipa "Šahed", "Gerber", "Italmas" i "Parodija" iz više pravaca, uključujući ruske oblasti Brjansk, Orel, Šatalovo i Primorsko-Ahtarsk, kao i iz delova Donjecke oblasti i Krima.

Napad je uključivao i jednu protivradarsku raketu H-31 lansiranu iz pravca Crnog mora, kao i tri vođene rakete H-59/69 ispaljene iz vazdušnog prostora iznad Zaporoške oblasti.

Do 8:00 časova 5. jula, ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 112 dronova, dok su sve tri rakete H-59/69 presretnute. Raketa H-31 nije pogodila cilj.

Vazduhoplovne snage su navele da su četiri drona uspela da prođu odbranu i pogode ciljeve na tri lokacije, dok je na osam mesta registrovan pad ostataka oborenih letelica.

Talas napada tokom vikenda

Subotnji napadi usledili su nakon serije udara koja je počela u petak i zahvatila više regiona. U subotu ujutru balistička raketa pogodila je privatno preduzeće u Dnjepru, pri čemu je povređeno sedam osoba starosti od 21 do 63 godine.

U petak, 3. jula, ruske snage su pogodile upravnu zgradu rudnika kompanije DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti. Tom prilikom poginuo je jedan radnik obezbeđenja, a pet zaposlenih je povređeno.

Napad je izazvao prekid u snabdevanju električnom energijom i tom prilikom je 86 rudara ostalo zarobljeno pod zemljom. Oni su kasnije bezbedno evakuisani. Rad u postrojenju je obustavljen dok se procenjuje šteta.