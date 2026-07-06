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Šest komada sumnjivog svemirskog otpada koji je izbačen na obale severnog Kvinslendau Australijimogli bi biti takozvane "svemirske lopte", koje često ostaju nakon lansiranja raketa, tvrdi jedan stručnjak.

Australijska svemirska agencija potvrdila je u nedelju da radi na utvrđivanju prirode i porekla misterioznih objekata, za koje policija sumnja da mogu sadržati opasne hemikalije.

Jedna od kugli na plaži Foto: Facebook/Queensland Fire Department

Prema izveštajima, predmeti pronađeni na plažama u oblasti Forst Bič kod Taunsvila izgledali su kao velike metalne sfere.

Vatrogasna služba Kvinslenda saopštila je da je ukupno pronađeno šest objekata. Njih pet je "obezbeđeno u buradima", dok je šesti "neutralisan" u nedelju, navodi se u saopštenju.

Lokalni kiosk sa hranom, "Forrest Beach Takeaway", već je počeo da prodaje "kutiju svemirskog otpada", uz natpis na tabli: "Za razliku od nekih stvari koje zapljuskuju našu plažu, ove objekte moći ćete da prepoznate."

Policija je saopštila da "nema opasnosti po lokalnu zajednicu" i da ne vodi istragu o incidentu.

Vatrogasci su naveli da je moguće da će se narednih dana pojaviti još otpada na tom području, ali da trenutno nema opasnosti za stanovništvo, uz preporuku da se prate informacije Australijske svemirske agencije.

U saopštenju je naglašeno da se "priroda i poreklo otpada i dalje utvrđuju".

Kugla na plaži u Kvinslendu Foto: Facebook/Queensland Fire Department

Portparol Australijske svemirske agencije, koja sarađuje sa policijom i nacionalnom službom za vanredne situacije, potvrdio je da se smatra da je reč o svemirskom otpadu.

- Australijska svemirska agencija pruža podršku lokalnim vlastima u vezi sa sumnjivim svemirskim otpadom pronađenim na Forst Biču u severnom Kvinslendu. Agencija radi na utvrđivanju prirode i porekla otpada.

Vanredna profesorka Alis Gorman, svemirski arheolog i stručnjak za svemirski otpad sa Univerziteta Flinders, analizirala je snimke i navela da na objektima nema tragova sagorevanja.

To, kako kaže, sugeriše da bi mogli da potiču iz raketnog prstena - možda prvog ili drugog - koji pada nazad na Zemlju nakon što ostatak rakete nastavi put ka orbiti.

- Izgledaju kao delovi sistema za gorivo. To su posude pod pritiskom od titanijumskih legura sa veoma visokim tačkama topljenja - objasnila je ona. Dodala je da su poznati kao "svemirske lopte" i da se mogu pronaći godinama nakon lansiranja.

kugla Foto: Facebook/Queensland Fire Department

Gorman je navela i da je moguće da objekti uopšte nisu svemirskog porekla, već da su morskog porekla. Međutim, ako jesu svemirski otpad, mogli bi da sadrže ostatke hidrazina - veoma toksičnog raketnog goriva.

Pretpostavila je da bi mogli da potiču sa ruske rakete "Fregat", koja koristi slične komponente tokom leta.

- Svemirske lopte, koje ne treba mešati sa američkom komedijom iz 1980-ih - predstavljaju najčešći oblik svemirskog otpada i pronalaze se širom sveta. Procene govore da oko Zemlje trenutno kruži više od 30.000 komada svemirskog otpada, od aktivnih satelita do nefunkcionalnih delova raketa. Svemirski otpad najčešće pada iznad mora, ali pošto je Australija velika kopnena masa, i kod nas ga ima u značajnoj meri - rekla je Gorman.

Lokalni pab i svemirske kugle Foto: Facebook/Forrest Beach Takeaway

Ona je upozorila da problem svemirskog otpada postaje sve veći zbog naglog porasta lansiranja raketa.