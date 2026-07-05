NOVO KRVOPROLIĆE NA DRŽAVNI PRAZNIK U AMERICI, MEĐU RANJENIMA I DECA! Horor tokom proslave Dana nezavisnosti! OPSADNO STANJE na ulicama Njujorka!
Najmanje osam osoba, među kojima je i četvoro dece, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila kasno u subotu tokom proslave američkog Dana nezavisnostina Koni Ajlendu u Njujorku.
Vest je objavio ABC News, pozivajući se na informacije njujorške policije, a prenosi Rojters. Prema saopštenju njujorške policije (NYPD), policajci su reagovali nakon prijava o pucnjavi oko 22:37 sati po lokalnom vremenu u ulici West 31st u Bruklinu.
Među ranjenima su dva muškarca, dve žene i četvoro dece uzrasta šest, sedam, 12 i 14 godina. Svi povređeni su prebačeni u bolnice. Sedam osoba je u stabilnom stanju, dok je 21-godišnja žena u kritičnom stanju, saopštila je policija.
Na mestu događaja pronađeno je vatreno oružje, ali policija, prema navodima ABC-a, još uvek nije izvršila nijedno hapšenje. Pucnjava se dogodila u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države obeležavale 250. godišnjicu nezavisnosti.