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Najmanje osam osoba, među kojima je i četvoro dece, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila kasno u subotu tokom proslave američkog Dana nezavisnostina Koni Ajlendu u Njujorku.

Vest je objavio ABC News, pozivajući se na informacije njujorške policije, a prenosi Rojters. Prema saopštenju njujorške policije (NYPD), policajci su reagovali nakon prijava o pucnjavi oko 22:37 sati po lokalnom vremenu u ulici West 31st u Bruklinu.

Među ranjenima su dva muškarca, dve žene i četvoro dece uzrasta šest, sedam, 12 i 14 godina. Svi povređeni su prebačeni u bolnice. Sedam osoba je u stabilnom stanju, dok je 21-godišnja žena u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Na mestu događaja pronađeno je vatreno oružje, ali policija, prema navodima ABC-a, još uvek nije izvršila nijedno hapšenje. Pucnjava se dogodila u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države obeležavale 250. godišnjicu nezavisnosti.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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