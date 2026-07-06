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Jahta "Grejsful" dužine 82 metra koja prolazi pored obale Norveške, u narednim danima bi trebalo da stigne do severne ruske luke Murmansk, prema podacima pomorske obaveštajne službe i satelitskim snimcima koje je analizirao britanski list "Telegraf".

Jahtu prate dva ruska ratna broda, dok je istovremeno nadzire i NATO. Na snimcima se vidi da je paluba jahte prekrivena zaštitnim mrežama protiv dronova.

Putinova superjahta "Grejsful" na putu je ka Murmansku Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Prate je teško naoružani ruski razarač klase I "Severomorsk", kao i 7.500 tona težak spasilačko-patrolni brod "Vojvoda", što se tumači kao još jedan znak da ruski predsednik strahuje.

Konvoj nadgleda NATO, dok nemački i danski patrolni brodovi prate plovila tokom prolaska kroz Baltičko more, navodi visoki NATO izvor.

Veruje se da je Putin više puta boravio na jahti, uključujući i putovanje 2021. godine na Crnom moru sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, otkrivaju američki vladini dokumenti.

Jahta je opremljena bazenima sa slanom i slatkom vodom, helidromom, teretanom i sigurnim komunikacionim sistemima vlade.

Premestena je iz brodogradilišta "Blohm & Voss" u Hamburgu u rusku luku Kalinjingrad 17 dana pre početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine. Četiri meseca kasnije, SAD su je stavile na listu sankcionisanih objekata, nakon čega je promenila ime u "Kosatka" (što znači "orka"). Jahta je potom bila skrivena sve do prošle nedelje, kada se prvi put pojavila nakon četiri godine.

Sistem automatske identifikacije pratio je njeno kretanje kroz Danski moreuz, ali je signal isključen nakon ulaska u Severno more u ponedeljak.

Prateći brod "Vojvoda" nastavio je da šalje podatke o lokaciji dok je konvoj prolazio duž norveške obale. Očekuje se da će proći pored grada Tromsoa pre konačnog pristajanja u Murmansku.

Britanski vojni ataše u Moskvi do 2022. Džon Forman izjavio je: "Ne žele da rizikuju. Premestili su je dalje od Ukrajinaca nakon napada na Kronštat."

Putinova jahta Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Samo nedelju dana ranije, ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su stratešku rusku pomorsku bazu Kronštat na ostrvu Kotlin, oko 19 kilometara istočno od Sankt Peterburga.

U napadu u Finskom zalivu pogođen je ruski ratni brod "RFS Bojki", što je pokazalo ranjivost ruske mornarice daleko od fronta u Ukrajini.

Satelitski snimci koje je analizirao "Telegraf" pokazuju neuobičajeno praznu bazu nakon napada, u poređenju sa snimcima iz juna prošle godine kada je tamo bilo devet brodova više.

U novembru su u sličnom napadu pogođene fregate "Tatarstan" i "Dagestan" u Kaspijskom moru, gotovo 1.600 kilometara od Ukrajine.

Zbog sve očiglednije nemoći ruske protivvazdušne odbrane da spreči napade, Putin premesta svoje najvrednije resurse dalje od Baltika i vraća ih bliže sigurnijim zonama.

Pomorski stručnjak Ema Salisberi izjavila je da pratnja ratnih brodova pokazuje "ekstremne mere zaštite", jer Rusija ne želi rizik presretanja jahte od strane NATO-a.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

- To pokazuje da je Kremlj sada više zabrinut za sprovođenje zaštite - rekla je ona, dodajući da Putin ne želi "PR katastrofu" u slučaju napada ili presretanja. Prema njenim rečima, Putin je poslednjih meseci sve zabrinutiji za sopstvenu bezbednost.

Broj pripadnika federalne službe zaštite koji ga čuvaju povećan je na 812. Zabranjena je upotreba uređaja povezanih na internet za osoblje u njegovoj neposrednoj blizini, dok su sistemi nadzora postavljeni u domovima kuvara, telohranitelja i fotografa.

Pored rezidencija u Moskvi, njegova vila na jezeru Valdaj sada ima 27 tornjeva opremljenih protivvazdušnim sistemima "Pancir", prema satelitskoj analizi Radio Svobode.

Veruje se da Putin sve više boravi u toj rezidenciji, gde, prema navodima, živi i njegova navodna partnerka Alina Kabajevasa njihova dva sina.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin i Alina Kabajeva i navodno njihovi sinovi Ivan i Vladimir mlađi. Foto: Kremlin.ru / WillWest News / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Jahta se pokrenula posle prve zaplene sankcionisanog ruskog broda u Velikoj Britaniji, "Smirtos", u okviru pooštravanja mera protiv ruske "flote iz senke". U istom periodu više od 200 tankera povezano sa ruskim izvozom nafte prošlo je kroz britanske vode.

Veliki ruski plutajući servisni brod takođe je viđen kako snabdeva ratni brod "Admiral Grigorovič" u blizini vetroparka kod obale Safolka. Od zaplene broda "Smirtos", najmanje 19 sankcionisanih plovila prošlo je kroz britanske vode.

"Grejsful" je druga luksuzna jahta povezana sa Putinom koja je napustila Evropu - prošlog meseca jahta "Viktorija" pobegla je iz Crnog mora ka turskom letovalištu Bodrum.