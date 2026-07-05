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Američki zvaničnici upozorili su Iran da postoji mogućnost da Izrael likvidira iranske zvaničnike koji učestvuju u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavili su "Njujork tajms" i CNN, pozivajući se na američke izvore.

Prema njihovim navodima, Vašington je još tokom proleća preneo Teheranu zabrinutost da bi meta Izraela mogli da budu predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf ili ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Američka strana je, preko posrednika o tome obavestila iranske vlasti. Predsednik SAD,Donald Trampu martu je odbio da novinarima otkrije sa kim Vašington pregovara u Iranu, uz obrazloženje da "ne želi da ti ljudi budu ubijeni".

1/9 Vidi galeriju Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

- Znate, to je malo teško. Sve su ih zbrisali - rekao je tada Tramp.

Izraelje ponovo negirao tvrdnje da je imao nameru da ubije iranske pregovarače.

Prema tekstu, već prvog dana američko-izraelskog napada na Iran, 28. februara, ubijen je vrhovni iranski vođa Ali Hamnei. Tokom prvih dana sukoba, Izrael je, kako se navodi, likvidirao i više visokih političkih i verskih zvaničnika u Iranu.

Među ubijenima je, prema istom izvoru, bio i Ali Laridžani, šef iranskih obaveštajnih službi, koji je važio za osobu sa kojom je bilo moguće postići dogovor.

1/9 Vidi galeriju Ali Laridžani Foto: Bilal Hussein/AP, Hussein Malla/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Navodi se da bi eventualno ubistvo predsednika parlamenta ili ministra spoljnih poslova dodatno ugrozilo mirovne pregovore, koji su već sada ocenjeni kao krhki i neizvesni.

CNN prenosi da je Tramp u više navrata oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. U jednom posebno burnom razgovoru u junu, američki predsednik je, prema tvrdnjama dvojice američkih zvaničnika, čak koristio psovke kako bi izrazio protivljenje planiranoj vojnoj operaciji izraelske vojske u Libanu.

1/7 Vidi galeriju Iran Teheran sahrana ajatolaha Alija Hamneia Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia, The Iranian supreme leader offic / UPI / Profimedia

Iako su SAD i Iran potpisali memorandum o razumevanju kojim se poziva na 60-dnevni prekid vatre i u Libanu, Izrael, prema navodima teksta, ne namerava da povuče svoje snage iz te zemlje niti da obustavi napade na jug Libana, uz obrazloženje da gađa položaje Hezbolaha, šiitske oružane grupe koju podržava Iran.