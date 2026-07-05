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Indonežanska vojska saopštila je u petak da je pronašla telo američkog pilota koji je ubijen u napadu pobunjenika u nemirnoj istočnoj oblasti Papue, nakon što je separatistička grupa poručila da je napad predstavljao "poruku" vladama Sjedinjenih Američkih Država i Indonezije.

U zapadnom delu Papue, bogatom prirodnim resursima, godinama traje sukob između indonežanskih vlasti i separatista koji se bore za nezavisnost. Poslednjih godina napadi pobunjenika postali su učestaliji i smrtonosniji, zahvaljujući tome što su došli do naprednijeg naoružanja.

Separatisti preuzeli odgovornost

Portparol "Nacionalnooslobodilačke vojske Zapadne Papue (TPNPB)" Sebi Sambom izjavio je u četvrtak da su pripadnici te naoružane separatističke grupe ubili američkog pilota Nikolasa Goselina i zapalili njegov avion nakon sletanja u oblast Jahukimo, u provinciji Gorja Papue.

On je naveo da je avion "često prevozio pripadnike indonežanske vojske i kršio ultimatum TPNPB-a", dodajući da će uslediti novi napadi ukoliko Indonezija nastavi da dozvoljava civilnim avionima ulazak u područja Papue koja pobunjenici smatraju svojim "crvenim zonama".

Sambom je rekao da je napad predstavljao poruku vladama Indonezije i SAD zbog toga što, kako tvrdi, "nisu rešile osnovne uzroke sukoba između indonežanske vojske i Nacionalnooslobodilačke vojske Zapadne Papue".

Vojska potvrdila napad

Portparol indonežanske vojske u Papui Virja Artadiguna potvrdio je u petak da su separatisti izveli napad i saopštio da je telo američkog pilota pronađeno i evakuisano.

Dodao je da vojska traga za odgovornima za napad, kao i da su svi putnici koji su se nalazili u avionu bezbedni i da su se vratili svojim kućama. Zvaničnici su ranije saopštili da se u letelici nalazilo sedam putnika, svi poreklom iz Papue.

Objavljen snimak napada

Na snimku koji je dostavila TPNPB vide se pobunjenici naoružani vatrenim oružjem i sekirama kako podižu zastavu "Jutarnja zvezda", simbol pokreta za nezavisnost, dok objavljuju da su izveli napad.

Avion je u vlasništvu aviokompanije PT AMA, čije letelice, prema podacima sa zvaničnog sajta kompanije, prevoze hranu, gorivo i poštu u udaljena sela Papue.

Sličan slučaj zabeležen 2023. godine

U jednom od najpoznatijih slučajeva, pobunjenici iz Papue su u februaru 2023. godine oteli novozelandskog pilota Filipa Mertensa nakon što je sleteo malim komercijalnim avionom u zabačeno planinsko područje Nduga u Gorju Papue. On je oslobođen tek u septembru 2024. godine.

(Kurir.rs/CNN/Preneo: V.M.)

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