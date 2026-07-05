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Trojica sinova ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija molila su se u nedelju pored njegovog kovčega i kovčega još četvorice članova porodice, ali se njegov sin i naslednik kao vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, nije pojavio.

Državna televizija je prikazala Mostafu, Majsama i Masuda Hamneija kako se mole iza kovčega izloženih u prostranom dvorištu teheranskog svetilišta Imama Homeinija, ogromnog verskog kompleksa.

Modžtaba Hamnei, za koga se kaže da je povređen u napadu u kojem su ubijeni njegov otac i drugi članovi porodice 28. februara, nije viđen u javnosti i nijedna njegova fotografija nije objavljena od incidenta.

1/10 Vidi galeriju Sahrana bivšeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamenija Foto: IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE, Altaf Qadri/AP

Izrael i Sjedinjene Države bombardovale su iranske mete na početku rata. Prema izvorima bliskim njemu, lice Modžtabe Hamneija je bilo unakaženo i zadobio je teške povrede jedne ili obe noge.

Masovni pogrebne povorke za Hamneija

Islamska Republika organizuje nedelju masovnih pogrebnih povorki za Hamneija, što se tumači kao javni izraz lojalnosti teokratskoj državi i revolucionarnog žara. Nakon što je izložen u zatvorenom prostoru za visoke iranske i strane zvaničnike, kovčeg je u subotu izložen javnosti pod staklom, zajedno sa kovčezima njegove ćerke, zeta, snaje i 14-mesečne unuke.

1/7 Vidi galeriju Iran Teheran sahrana ajatolaha Alija Hamneia Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia, The Iranian supreme leader offic / UPI / Profimedia

Iranski predsednik Masud Pezeškijan i predsednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf takođe su se u nedelju molili iza kovčega.

Masud Hamnei je viđen kako plače i briše suze kufijom - kariranom maramom za glavu koja simbolizuje militantne revolucionarne ideale i solidarnost sa Palestincima u Iranu - dok je imam vodio pogrebne molitve.

Ogromna gomila Iranaca, od kojih su mnogi plakali i udarali se u grudi, okupila se u Mosali, gde su ostali preko noći. Teheranski metro sistem je saopštio da je zabeležio sedam miliona putovanja od subote uveče do nedelje ujutru.

1/6 Vidi galeriju Višednevna sahrana ubijenog ajatolaha Alija Hamneija Foto: HANDOUT/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE

Nakon masovne povorke planirane za ponedeljak u centru Teherana, posmrtni ostaci će biti prebačeni u grad Kom, centar iranske šiitske hijerarhije, gde će se ceremonije održati u utorak.

Odatle će telo biti prebačeno u Irak u sredu na ceremonije u svetim šiitskim gradovima Nadžafu i Karbali. Vratiće se u Iran u četvrtak na još jednu povorku u Mešhedu, gde će biti sahranjeno blizu grobnice srednjovekovnog šiitskog imama. Vlasti planiraju da mobilišu milione ljudi za povorke u narednim danima, obezbeđujući im prevoz, hranu i smeštaj.

Prekid vatre i pauza u pregovorima

Događaji se odvijaju u kontekstu prekida vatre koji je zaustavio četvoromesečni rat. Prema sporazumu sa Vašingtonom, za koji iranske vlasti kažu da će na kraju doneti ogromne ekonomske koristi, Teheran je proglasio pobedu nad supersilom.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za Aksios da su mirovni pregovori pauzirani na nedelju dana zbog događaja vezanih za sahranu.