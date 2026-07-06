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Teretni brod je danas napadnut u blizini jemenske obale u Crvenom moru, saopštila je britanska vojska.

Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) prijavio je da se napad dogodio kod obale Hodeide, koju kontrolišu Huti pobunjenici, podržani od Irana.

Prema britanskom centru brod je prijavio da je napadnut oko 55 kilometara jugozapadno od Hodeide, i da vlasti istražuju slučaj.

Ni jedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad.Huti su zapretili da će ponovo početi napade na brodove. Portparol Hutija nije odmah odgovorio na zahtev da komentariše ovaj napad.

Huti pobunjenici ranije su ispaljivali rakete i slali dronove na brodove koji prolaze teritorijom pod njihovom konrolom, blizu uskog prolaza Bab el Mandab na južnom kraju Crvenog mora.

Njihovi napadi tokom rata u Gazi primorali su brodarske kompanije da preusmere plovila na južni vrh Afrike umesto da idu kroz Suecki kanal na severnom kraju Crvenog mora.

Somalijski pirati takođe su nedavno bili aktivni dalje u Adenskom zalivu.

Kako se veruje pirati su napali jedan brod 140 kilometara južno od lučkog grada Balhava u jugoistočnom Jemenu 1. jula. Brod je pretrpeo manju štetu, preneo je UKMTO.