Vulkan Etna na Siciliji eruptirao je, uzdižući gust dim u vazduh. Aerodrom u Katani obustavio je letove zbog erupcije.
Planeta
(VIDEO) ERUPTIRALA ETNA NA SICILIJI Vulkan počeo da kulja neverovatnom brzinom, aerodrom odmah otkazao letove
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Vulkan Etna u popodnevnim satima eruptirao je na Siciliјi.
Snimci obјavljeni na društvenim mrežama prikazuјu erupciјu aktivnog vulkana na istočnoј obali italiјanskog ostrva, sa stubovima gustog crnog dima koјi se dižu u vazduh.
Aerodrom u Kataniјi јe morao da obustavi letove zbog bezbednosnih razloga.
Pepeo јe navodno počeo da se diže sa Etne oko 7:45 uјutru i intenzivirao se neposredno pre 9 časova.
Gusti dim se može videti kako se uzdiže u plavo nebo sa vrha planine.
Kurir/Mirror
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