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Gust oblak crnog dima i toksična izmaglica prekrili su Solun nakon velikog požara koji je izbio tokom noći u predgrađu Oreokastro, što je navelo vlasti da pozovu stanovnike da ostanu u kućama.

U zoru je upozorenje na broj 112, koje je poslato u hitnim slučajevima, savetovano ljudima da drže vrata i prozore zatvorene i da slede uputstva vlasti jer se dim i miris paljevine šire gradom.

1/9 Vidi galeriju Poažr u Solunu Foto: Youtube/ APT

Profesor inženjerstva zaštite životne sredine na Univerzitetu Aristotel u Solunu, Dimostenis Sarigijanis, rekao je da se izmaglica sastoji od finih čestica nastalih nepotpunim sagorevanjem. Upozorio je da je širenje požara na industrijske objekte koji sadrže materijale za reciklažu, deterdžente i ulja učinilo dim opasnijim.

"Dim sadrži isparljiva organska jedinjenja koja iritiraju oči i grlo, kao i kancerogene supstance poput benzena, dioksina i furana", rekao je on.

Sarigijanis je pozvao stanovnike da nose maske ako moraju da izađu napolje i savetovao je da ne koriste mašine za pranje pod pritiskom za čišćenje pepela sa balkona, upozoravajući da bi to moglo ponovo da oslobodi štetne čestice u vazduh.

Nikos Canakis, potpredsednik Helenskog pulmološkog društva, takođe je pozvao ranjive grupe, uključujući ljude sa respiratornim ili srčanim oboljenjima, trudnice i decu, da izbegavaju izlaganje napolju i uzdrže se od napornih aktivnosti dok se kvalitet vazduha ne poboljša.