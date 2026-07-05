OTROVNI OBLAK PREKRIO SOLUN: Vazduhom se šire kancerogeni otrovi nakon požara, izdato HITNO upozorenje građanima! (FOTO/VIDEO)
Gust oblak crnog dima i toksična izmaglica prekrili su Solun nakon velikog požara koji je izbio tokom noći u predgrađu Oreokastro, što je navelo vlasti da pozovu stanovnike da ostanu u kućama.
U zoru je upozorenje na broj 112, koje je poslato u hitnim slučajevima, savetovano ljudima da drže vrata i prozore zatvorene i da slede uputstva vlasti jer se dim i miris paljevine šire gradom.
Profesor inženjerstva zaštite životne sredine na Univerzitetu Aristotel u Solunu, Dimostenis Sarigijanis, rekao je da se izmaglica sastoji od finih čestica nastalih nepotpunim sagorevanjem. Upozorio je da je širenje požara na industrijske objekte koji sadrže materijale za reciklažu, deterdžente i ulja učinilo dim opasnijim.
"Dim sadrži isparljiva organska jedinjenja koja iritiraju oči i grlo, kao i kancerogene supstance poput benzena, dioksina i furana", rekao je on.
Sarigijanis je pozvao stanovnike da nose maske ako moraju da izađu napolje i savetovao je da ne koriste mašine za pranje pod pritiskom za čišćenje pepela sa balkona, upozoravajući da bi to moglo ponovo da oslobodi štetne čestice u vazduh.
Nikos Canakis, potpredsednik Helenskog pulmološkog društva, takođe je pozvao ranjive grupe, uključujući ljude sa respiratornim ili srčanim oboljenjima, trudnice i decu, da izbegavaju izlaganje napolju i uzdrže se od napornih aktivnosti dok se kvalitet vazduha ne poboljša.
(Kurir.rs/Ekathimerini)