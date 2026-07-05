Slušaj vest

U toku su hitne evakuacije na Guamu i Severnim Marijanskim Ostrvima dok se supertajfun približava ovim američkim pacifičkim teritorijama.

Prema prognozama Nacionalne meteorološke službe SAD-a (NWS), očekuje se da će Bavi stići do kopna rano u ponedeljak ujutru, sa vetrovima brzine do 257 km/h.

NWS je upozorio da bi ova "veoma opasna" oluja mogla da izazove "katastrofalnu" štetu, uz mogućnost "značajnih poplava usled obilnih kiša" i talase koji bi u ponedeljak mogli dostići visinu od skoro 11 metara.

Region zapadnog Pacifika je posebno podložan tropskim ciklonima. Iako su oluje ove jačine neuobičajene za ova američka ostrva, naučnici navode da klimatske promene čine moćne tajfune sve češćim.

Hitna upozorenja i zatvaranje bezbednog prozora

Očekuje se da će Bavi proći direktno iznad Guama i Severnih Marijanskih Ostrva do ponedeljka popodne, ali NWS upozorava da se destruktivni uslovi mogu očekivati osam do deset sati pre ili nakon dolaska samog centra oluje.

"Vreme za evakuaciju brzo ističe ukoliko su vam tako naložili lokalni zvaničnici, ili ako je vaš dom ranjiv na jake vetrove i poplave", saopštila je agencija, dodajući da će vetrovi "predstavljati smrtonosnu pretnju za sve koji se nađu napolju".

Guam, koji je inače suncem okupana turistička destinacija sa oko 170.000 stanovnika, otvorio je pet evakuacionih centara u svojim školama. Ova mesta imaju maksimalan kapacitet od oko 1.700 ljudi i prvenstveno su namenjena ugroženim grupama.

Služba civilne zaštite ovog ostrva saopštila je u nedelju u 13:00 po lokalnom vremenu (03:00 GMT) da je jedno od mesta za evakuaciju već popunilo svoj maksimalan kapacitet i da se ljudi preusmeravaju na drugu lokaciju.

Klasifikacija i razorna snaga vetra

Bavi je klasifikovan kao supertajfun od strane Zajedničkog centra za upozorenje na tajfune (JTWC), dela Mornarice SAD-a zaduženog za praćenje tropskih oluja u zapadnom Pacifiku.

Supertajfun karakterišu vetrovi jači od 240 km/h.

JTWC predviđa da će Bavi imati vetrove brzine oko 278 km/h kada stigne iznad ostrva, uz udare koji bi mogli da dostignu i do 333 km/h.

NWS smatra da supertajfuni imaju destruktivni potencijal ekvivalentan uraganu četvrte ili pete kategorije.

Istorijski podaci i fenomen El Ninjo

Bavi će biti 11. tropski ciklon četvrte ili pete kategorije koji je pogodio teritoriju SAD u poslednjoj deceniji, što je za jedan više od ukupnog broja zabeleženog u prethodnih 57 godina.

Očekuje se da će snažan fenomen El Ninjo - periodično zagrevanje površinske vode u Pacifiku koje utiče na vremenske prilike - podstaći više tropskih oluja da dostignu ove veće intenzitete.