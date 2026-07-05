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Rusija je počela da traži operatere dronova koji će učestvovati u zaštiti vazdušnog prostora iznad Moskve, a za posao nije potrebno prethodno iskustvo.

Kako prenosi Rojters, oglas je objavljen na najvećem ruskom sajtu za zapošljavanje HeadHunter, gde se navodi da se kandidati primaju u dobrovoljačku jedinicu BARS (Borbena armijska rezervna snaga), zaduženu za bezbednost glavnog grada uz pomoć savremenih tehnologija i sistema za nadzor.

U opisu posla stoji da će zaposleni raditi sa visokotehnološkom opremom namenjenom zaštiti urbanih područja, kao i da će upravljati dronovima, pripremati ih za let i obavljati izviđačke misije danju i noću.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napada na Moskvu i ruski napad na Kijev Foto: screenshot X

Evo kolika je plata

Od kandidata se traže samo osnovne tehničke veštine i želja za usavršavanjem, dok prethodno iskustvo nije uslov za zaposlenje.

Početna plata iznosi 150.000 rubalja (oko 1.790 evra) mesečno, dok prosečna zarada u Moskvi prema dostupnim podacima prelazi 200.000 rubalja (oko 2.270 evra).

Rojters navodi da nije mogao da utvrdi kada je oglas prvi put objavljen, ali je poslednji put ažuriran 1. jula.

Oglas je objavljen nakon što je Ukrajina tokom juna pojačala napade dronovima na Moskvu, uključujući dva udara u razmaku od tri dana na veliku rafineriju nafte koja se nalazi unutar moskovskog obilaznog puta.

1/4 Vidi galeriju Gore rafinerije širom Rusije Foto: screenshot X