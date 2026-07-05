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Bivša misica sa Floride poginula je zajedno sa svojim dečkom u razornim zemljotresima koji su pre dve nedelje pogodili Venecuelu, potvrdila je njena porodica u ponedeljak, nakon što su pronađeni kako leže jedno pored drugog sa svojim ispod ruševina njihove zgrade.

Skarlent Rodrigez (23) i njen dečko Hose Kastro vodili su se kao nestali nekoliko dana nakon što se njihova stambena zgrada u teško oštećenom regionu Katia La Mar u državi La Gvaira srušila tokom jednog od zemljotresa 24. juna, preneo je magazin HOLA!.

1/6 Vidi galeriju Misica Skarlent Rodrigez koja je stradala u zemljotresu u Venecueli zajedno sa dečkom Foto: Gofundme, Instagram/skarlentrodriguez

Nakon opsežne akcije potrage i spasavanja, tela Rodrigezove i Kastra pronađena su u ponedeljak, zatrpana zajedno ispod ruševina zgrade, objavile su porodice Rodrigez i Kastro na svojoj zajedničkoj GoFundMe stranici.

"Nažalost, oboje su pronađeni mrtvi… jedno pored drugog, zajedno do samog kraja. Nema reči kojima bismo opisali bol koji proživljavamo", napisale su dve ožalošćene porodice na stranici za prikupljanje sredstava.

Da stvar bude još tragičnija, Kastrov otac, baka, ujak i tetka takođe su poginuli u ovoj razornoj katastrofi širom Venecuele.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Uspon u svetu lepote

Rodrigezova, koja potiče iz ove južnoameričke zemlje, počela je da stiče međunarodno priznanje nakon što je prošle godine krunisana za Miss Grand Orlando na takmičenju na Floridi.

Iako nije osvojila glavnu titulu Miss Grand Florida, ova 23-godišnjakinja postala je prepoznatljivo lice u zajednici izbora za mis i bila je hvaljena zbog svoje posvećenosti modelingu i javnim nastupima, preneo je pomenuti medij.

Organizacija Miss Grand Florida oprostila se od mlade misice na društvenim mrežama, podsećajući na njen "blistav osmeh, toplu dušu i nepokolebljivu pozitivnost [koji su] dotakli svakoga koga je srela, kako na sceni, tako i van nje".

"Pamtićemo je ne samo po lepoti i uspesima, već i po načinu na koji je podizala druge i nosila se sa dostojanstvom i svetlošću", nastavili su iz organizacije. "Njeno nasleđe će nastaviti da živi u srcima njenih koleginica, sudija, direktora i svih članova porodice Miss Grand Florida".