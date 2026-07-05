POLITIČKI SUKOB U NATO DRŽAVI ZBOG UKRAJINE! Tajno slali Kijevu moćne rakete, a trebaju njima? "One su ključni element u odbrani vazdušnog prostora"
Politički sukob je danas izbio u Poljskoj zbog sumnji da su američki protivvazdušni raketni sistemi Patriot isporučeni Ukrajini na proleće, a opozicione stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsednika.
Opoziciona nacionalistička konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) naglasila je da su samoj Poljskoj potrebne rakete.
"Ove rakete su ključni element u odbrani poljskog vazdušnog prostora od balističkih raketa i drugih visoko razvijenih pretnji", objavio je bivši ministar odbrane Mariuš Blaščak, istaknuti poslanik PiS-a, na Platformi X.
Odgovarajući na optužbe, zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik rekao je novinskoj agenciji PAP da je lista vojne pomoći Ukrajini klasifikovana kao tajna.
Sukob je izbio nakon što je ukrajinski predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da Ukrajini ponestaje ovih ključnih raketa jer rat sa Iranom izaziva nestašice. U martu je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus pokušao sa drugim evropskim zemljama da pronađe više od 30 raketa Patriot.
Da li je Poljska dala Ukrajini američku porudžbinu?
Na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Ramštajnu, u Nemačkoj, u aprilu, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov zahvalio se Nemačkoj, Holandiji, Španiji i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.
Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš odbio je tada da kaže da li je Poljska odustala od projektila iz sopstvenih zaliha ili je dala Ukrajini prioritet u isporuci narudžbina iz Sjedinjenih Država.
Marćin Pšidač, savetnik za spoljnu politiku predsednika Karola Navrockog, desničarskog konzervativca koji se često sukobljavao sa vladom premijera Donalda Tuska, rekao je da njegove informacije ukazuju na to da je Poljska dala Ukrajini prioritet u redu čekanja.
(Kurir.rs/Indeks)