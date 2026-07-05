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Politički sukob je danas izbio u Poljskoj zbog sumnji da su američki protivvazdušni raketni sistemi Patriot isporučeni Ukrajini na proleće, a opozicione stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsednika.

Opoziciona nacionalistička konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) naglasila je da su samoj Poljskoj potrebne rakete.

"Ove rakete su ključni element u odbrani poljskog vazdušnog prostora od balističkih raketa i drugih visoko razvijenih pretnji", objavio je bivši ministar odbrane Mariuš Blaščak, istaknuti poslanik PiS-a, na Platformi X.

Odgovarajući na optužbe, zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik rekao je novinskoj agenciji PAP da je lista vojne pomoći Ukrajini klasifikovana kao tajna.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

Sukob je izbio nakon što je ukrajinski predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da Ukrajini ponestaje ovih ključnih raketa jer rat sa Iranom izaziva nestašice. U martu je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus pokušao sa drugim evropskim zemljama da pronađe više od 30 raketa Patriot.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Da li je Poljska dala Ukrajini američku porudžbinu?

Na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Ramštajnu, u Nemačkoj, u aprilu, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov zahvalio se Nemačkoj, Holandiji, Španiji i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš odbio je tada da kaže da li je Poljska odustala od projektila iz sopstvenih zaliha ili je dala Ukrajini prioritet u isporuci narudžbina iz Sjedinjenih Država.