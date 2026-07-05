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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija izgubila Crno more, navodeći značajne gubitke ruske mornarice, uključujući 19 uništenih i 18 oštećenih brodova.

Volodimir Zelenski izjavio je 4. jula da je Rusija "izgubila Crno more", dok su objavljeni snimci sa sastanka sa ukrajinskim pomorskim snagama otkrili ažurirane podatke o šteti nanetoj ruskoj Crnomorskoj floti od početka invazije velikih razmera.

Govoreći tokom događaja povodom Dana ukrajinske mornarice, Zelenski je pripisao zasluge Pomorskim snagama zemlje i drugim granama Odbrambenih i bezbednosnih snaga za promenu ravnoteže u pomorskoj oblasti.

"Pomorske snage Ukrajine, zajedno sa drugim komponentama Odbrambenih i bezbednosnih snaga, učinile su ono što su mnogi smatrali nemogućim. Rusija je izgubila Crno more", rekao je Zelenski.

Dodao je da ukrajinska kampanja - od oslobađanja Zmijskog ostrva do operacija protiv ruske flote, luka i okupacionih snaga na okupiranom Krimu - pokazuje da "Crno i Azovsko more sigurno neće postati mesto mira za Rusiju".

Tokom iste posete, Zelenski je uručio vojne počasti ukrajinskim pomorskim jedinicama i najavio da će Ukrajina osnovati novu Pomorsku akademiju u Odesi kako bi proširila obuku oficira za rastuće pomorske snage zemlje.

"Znam da je našim pomorskim snagama to potrebno, imamo kapacitete i, što je najvažnije, naši kadeti i mladi ljudi žele da služe i brane Ukrajinu. Svakako ćemo sprovesti sve naše planove", rekao je predsednik.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Situaciona tabla koja sumira gubitke ruske mornarice

Snimak koji je objavila Kancelarija predsednika sa koordinacionog sastanka sa komandom ukrajinske mornarice takođe prikazuje situacionu tablu koja sumira gubitke ruske mornarice.

Na slici, koju je kasnije istakao savetnik Ministarstva odbrane Sergej Sternenko, navedene su sledeće brojke za rusku Crnomorsku flotu: glavni borbeni brodovi: ukupno 33 (4 uništena, 8 oštećeno), desantni brodovi: ukupno 34 (15 uništenih, 10 oštećenih) i pomoćni brodovi: ukupno 23 (3 uništena, 9 oštećeno).

1/9 Vidi galeriju Ruska mornarica Foto: EPA / SARAH CHRISTINE NOERGFAARD, Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ove brojke pružaju jedan od najjasnijih zvaničnih vizuelnih rezimea objavljenih do danas o proceni štete koju je Ukrajina nanela ruskim pomorskim snagama u Crnom moru tokom rata.

Ukrajinska pomorska kampanja uključivala je napade raketama dugog dometa, napade dronovima i specijalne operacije usmerene na ruske ratne brodove, logističku infrastrukturu i vojne objekte na Krimu.