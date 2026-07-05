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Ukrajinske obaveštajne službe upozoravaju da Rusija sprema novi veliki udar na Ukrajinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je to rekao u svom večernjem obraćanju , prema Ukrinformu.

"Ovo je u Putinovom stilu - odmah posle Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari. Rusija želi da donese još zla i ubije još ljudi", rekao je on.

Zelenski je pozvao Ukrajince da ostanu bezbedni i da poslušaju upozorenja o vazdušnim napadima.

Takođe je apelovao na međunarodne partnere Ukrajine, ističući da svako kašnjenje u isporuci raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, posebno raketa presretača za sisteme Patriot, košta života i podstiče Rusiju da nastavi rat.

"Svet ima potrebnu količinu i kvalitet sistema protivvazdušne odbrane. Potrebne su vaše odluke da obezbedite stvarnu zaštitu života u Ukrajini. Pre svega, to su odluke Sjedinjenih Država i naših snažnih partnera u Evropi i širom sveta. Molimo vas da delujete odlučno i pomozite u zaštiti života. Rakete Patriot nisu potrebne u skladištima već u baterijama Patriot u Ukrajini", rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Izrazio je zahvalnost svima koji pružaju stvarnu pomoć.

Masovan napad na Kijev 2. jula

Ruske snage su 2. jula pokrenule masovan napad na Kijev raketama i dronovima. Najmanje 20 stambenih zgrada je direktno pogođeno.

1/7 Vidi galeriju Kijev Foto: Printscreen/X

Više od 30 ljudi je poginulo, a preko 100 je povređeno u napadu na prestonicu.