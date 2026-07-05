Planeta
ZBOG ETNE ZATVOREN VAZDUŠNI PROSTOR Erupcija vulkana napravila kolaps u Italiji (VIDEO)
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Zbog erupcije vulkana Etna danas su privremeno obustavljeni svi planirani dolasci na aerodrom u italijanskoj Kataniji, prenose tamošnji mediji.
Kako se navodi, zbog eruptivne aktivnosti i emisije vulkanskog pepela u atmosferu, kompanija za upravljanje aerodromom je naredila zatvaranje sektora vazdušnog prostora, prenosi Tg24 Skaj.
Avionima koji se trenutno nalaze na aerodromu dozvoljeno je da polete.
Putnicima se savetuje da provere status svojih letova kod avio-kompanija pre nego što krenu na aerodrome, a dodatna ažuriranja biće izdata u narednim satima, navodi se u saopštenju uprave aerodroma.
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