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Zbog erupcije vulkana Etna danas su privremeno obustavljeni svi planirani dolasci na aerodrom u italijanskoj Kataniji, prenose tamošnji mediji.

Kako se navodi, zbog eruptivne aktivnosti i emisije vulkanskog pepela u atmosferu, kompanija za upravljanje aerodromom je naredila zatvaranje sektora vazdušnog prostora, prenosi Tg24 Skaj.

Avionima koji se trenutno nalaze na aerodromu dozvoljeno je da polete.