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Veliki šumski požar besni od sinoć u Istočnim Pirinejima i do posle podne je uništio 1.650 hektara zemlje i rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske i dodale da su dve osobe povređene, jedan meštanin i jedan vatrogasac.

1/3 Vidi galeriju Veliki šumski požar u Francuskoj Foto: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

"To je veoma dugačak vatreni front koji zahteva raspoređivanje velikih kopnenih i vazdušnih resursa za njegovo suzbijanje", rekao je lokalni prefekt i dodao da je glavni cilj sprečiti širenje požara do sušnog i teško pristupačnog područja.

Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na licu mesta, uz podršku 200 vozila i devet aviona.

Francuska u kojoj je nedavno bio talas toplote, očekuje još jedan talas sa temperaturom do 40 stepeni Celzijusa.