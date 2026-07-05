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Novi toplotni talas zahvatiće sutra Francusku, gde će 16 departmana na jugu i zapadu sutra biti pod narandžastim upozorenjem, sa temperaturom koja će u nekim oblastima biti do 40 stepeni Celzijusa, preneli su tamošnji mediji.

To je treći toplotni talas ove godine u Francuskoj, nakon onog u maju, izuzetnog po svom ranom dolasku, i istorijskog toplotnog talasa koji je trajao oko dve nedelje tokom druge polovine juna, tokom kojeg su prosečne temperature dostigle rekordno visoke nivoe.

Klimatolozi su rekli da su ponovljeni toplotni talasi nedvosmislen pokazatelj klimatskih promena, prvenstveno uzrokovanih sagorevanjem uglja, nafte i gasa.

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

Očekuje se da će ovi toplotni talasi postati češći, duži i intenzivniji.

Broj smrtnih slučajeva povećan je za oko 30 odsto u Francuskoj i za 62 odsto samo u regionu Pariza u junu tokom velikog toplotnog talasa.

Meteorolozi za sada nisu tačno naveli dokle će trajati novi talas, ali prema ranijim najavama, pomenuto da će biti vrućina do 13. jula.