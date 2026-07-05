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Stravičan zločin potresao je Australiju, gde se jedna majka našla pod istragom zbog sumnje na kanibalizam nakon što je njen četvorogodišnji sin pronađen mrtav sa unakaženom rukom.

Tridesetdvogodišnja žena ušetala je u subotu u policijsku stanicu u gradiću Vajong, severno od Sidneja. Njen dolazak podstakao je nadležne da odmah upute patrolu na njenu kućnu adresu kako bi proverili stanje u domu, preneo je Sydney Morning Herald (SMH).

Na licu mesta, policajci su zatekli užasan prizor – beživotno telo dečaka sa teškim povredama ruke. Scena u kući bila je toliko mučna da je ekipama hitne pomoći i policajcima koji su prvi stigli na teren odmah obezbeđena stručna psihološka podrška.

Nakon obavljenog razgovora sa majkom, istražitelji su pokrenuli istragu u smeru mogućeg kanibalizma, piše SMH, dok medijska kuća Nine News navodi da je dete u trenutku pronalaska verovatno bilo mrtvo već danima.

"Spreman sam da u ovom trenutku javno kažem da je to bila izuzetno potresna scena. Potvrđeno je da je dete imalo povrede. Neću dalje spekulisati o tome kakve su to povrede", izjavio je nadzornik Čed Gilis iz policije Tagerah Lejks na konferenciji za novinare u nedelju ujutru.

Hapšenje i pokretanje postupka

Majka, čiji identitet iz pravnih razloga nije saopšten javnosti, uhapšena je odmah u policijskoj stanici, a u nedelju je protiv nje podignuta optužnica za ubistvo i nasilje u porodici. Policijski službenici su u okviru istrage zaplenili njen automobil i prikupili druge dokaze sa lica mesta.

Nadzornik Gilis je naglasio da je za sve službenike koji su prisustvovali ovom uznemirujućem prizoru obezbeđena neophodna pomoć:

"Ovo je scena koja ostavlja dubok trag čak i na najiskusnije policajce i lekare hitne pomoći, i zato je od presudnog značaja da im u ovom trenutku pružimo punu podršku".

Šok i neverica u mirnoj zajednici

Gradić Vajong, inače mirno obalsko mesto, potpuno je zanemeo pred ovim saznanjem. Susedi ističu da ništa nije nagoveštavalo tragediju, niti su primetili bilo kakve znake koji bi ukazivali na probleme u toj kući.

"[Dečak] je uvek delovao srećno. Viđao sam ga kako šeta psa, trčkara gore-dole ulicom... Bio je izuzetno energično dete", izjavio je komšija koji je ranije popravljao automobil ove porodice.

"Jednom prilikom mi je prišao i rekao: 'O, popravljaš mamin auto, jel ga opet pokvarila?' Bio je veseo dečak. Zaista nismo mogli da uočimo nijedan loš znak", dodao je on, insistirajući na anonimnosti.

Drugi sused je otkrio da su se majka i sin doselili u ovu iznajmljenu kuću početkom godine, i to nakon incidenta povezanog sa porodičnim nasiljem u kojem je učestvovao ženin bivši partner.

Optuženoj ženi uskraćena je mogućnost odbrane sa slobode uz kauciju nakon što se u nedelju nije pojavila na zakazanom ročištu. Njen sledeći izlazak pred sud u Vajongu zakazan je za 1. septembar.