IZREČENE KAZNE OD 55.000 EVRA Za pet dana 20 osoba uhapšeno u Grčkoj zbog izazivanja požara
U prvih pet dana jula u Grčkoj je uhapšeno 20 osoba zbog izazivanja požara iz nehata, što predstavlja više od deset odsto hapšenja zbog izazivanja požara, od ukupnog broja takvih hapšenja od početka godine, saopštila je grčka vatrogasna služba.
Istovremeno sa hapšenjima izrečeno je 20 administrativnih novčanih kazni, u ukupnom iznosu od 55.005 evra.
Vatrogasna služba je saopštila da je od početka godine obavljeno ukupno 164 hapšenja zbog izazivanja požara.
U saopštenju se navodi da su istraženi uzroci izbijanja požara na Halkidikiju, u Farkadoni, Trikali, Atalanti, Solunu, Gumenisi, Greveni, Kilkisu i Oreokastru, gde su istražne službe odmah pristupile identifikaciji počinilaca i sprovele hitnu proceduru, nakon čega su počinioci uhapšeni.
Kurir.rs/Katimerini