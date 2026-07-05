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Policajac je danas u Klermon Feranu pucao i ranio muškarca koji je napao jednog od njegovih kolega nakon što je nožem povredio nekoliko ljudi, preneli su večeras lokalni mediji u Francuskoj.

Tužilaštvo je saopštilo da u ovoj fazi nema dokaza koji ukazuju na teroristički motiv.

Napadač, Sudanac (34) je već bio osuđen u Klermon Feranu zbog "nepoštovanja suda, otpora hapšenju, nasilja nad policajcem i pretnji smrću", navelo je tužilaštvo.

Policijski izvori su rekli da je Sudanac bio pod psihijatrijskom negom.

Za sada se ne zna stepen povreda žrtava i napadača.

"Čovek naoružan nožem nasrnuo je na policajca koji je pokušavao da ga uhapsi nakon što je upravo napao nekoliko ljudi", naveo je lokalni sudija i dodao da je drugi policajac iz iste jedinice upotrebio svoje vatreno oružje protiv napadača, kojeg je ranio.

Od početka godine u Klermon Feranu je izbilo nekoliko nasilnih incidenata. U tom gradu je 13. juna, 23-godišnji muškarac ubijen u tuči u kojoj je učestvovalo oko deset ljudi, a drugi 19-godišnjak je izboden nožem.

Od 2025. godine, glavni grad francuskog regiona Overnj je zahvaćen talasom nasilja i obračuna, povezanim sa trgovinom drogom, što je bez presedana u gradu od 273.000 stanovnika.

Gradske vlasti su ranije uvele policijski čas za maloletnike bez pratnje od 23.00 do 7.00 časova tokom trajanja Svetskog prvenstva, pod kaznom od 150 evra, posle gradskog nasilja 30. maja koje je izbilo posle pobede fudbalskog kluba Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.