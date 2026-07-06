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Rusijaje tokom noći 6. jula izvela talase raketnih napada i udara dronovima na Kijev i okolinu glavnog grada, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a najmanje 56 je povređeno.

Napad je usledio samo nekoliko sati nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiupozorio na još jedan veliki napad usmeren na Kijev.

1/7 Vidi galeriju Ruski masovni napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Printscreen/X

Šef Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko saopštio je da je stambena zgrada u Podoljskom okrugu delimično uništena između petog i devetog sprata. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju urušen deo fasade zgrade nakon raketnog udara.

Pogođeno je još nekoliko višespratnih stambenih zgrada u Podoljskom, Obolonskom i Holosijevskom okrugu, kao i tri stambene zgrade u Darnickom okrugu.

Zvaničnici su saopštili da je na području grada Kijeva poginulo najmanje devet osoba, dok je 46 povređeno. U naseljima nedaleko od prestonice, u Kijevskoj oblasti, poginula je još jedna osoba, a 10 je povređeno, izjavio je regionalni guverner Mikola Kalašnjik.

Spasilačke ekipe nalaze se na terenu, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da poraste.

Gradonačelnik KijevaVitalij Kličko izjavio je da je u napadu uništena jedna "nestambena zgrada" u Podoljskom i Obolonskom okrugu. Oštećeno je i nekoliko garaža, jedno skladište, kao i više nestambenih objekata u Holosijevskom i Darnickom okrugu.

Kalašnjik je dodao da su u naseljima Buča, Višhorod i Brovari u Kijevskoj oblasti oštećene kuće, poslovni objekti i druga civilna infrastruktura.

Prema navodima novinara lista "Kijev independent" i lokalnih medija, prve eksplozije odjeknule su oko 1:40 sati po lokalnom vremenu, a novi talasi udara usledili su oko 2:10 i 3:15.

Hiljade stanovnika Kijeva potražilo je sklonište u podzemnim stanicama metroa nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo da se ka prestonici kreće nekoliko desetina raketa.

Stanovnici naselja Sofijevska Borščahivka, u Kijevskoj oblasti zapadno od glavnog grada, prijavili su i nestanke električne energije.

Tokom noći vazdušna opasnost proglašena je u gotovo svim regionima Ukrajine. Kao odgovor na lansiranje ruskih raketa, poljsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je borbene avione kako bi preventivno zaštitilo vazdušni prostor te zemlje.

Zelenski je u sinoćnjem obraćanju upozorio da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozvao građane da ozbiljno shvate upozorenja na vazdušnu opasnost i apelovao na saveznike da ubrzaju isporuke raketa za protivvazdušni sistem "Patriot".

- Obaveštajni podaci ponovo ukazuju na to da se Rusi pripremaju za novi masovni napad. To je tipično za Putina - odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i uoči samita NATO-a u Ankari - rekao je Zelenski.

Napad je izveden nekoliko dana pre planiranog sastanka Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa na marginama samita NATO-a u Turskoj 8. jula, u okviru obnovljenih napora da se okonča rat.

Sastanak je zakazan svega nekoliko dana nakon gotovo devedesetominutnog telefonskog razgovora Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, tokom kojeg je američki predsednik, prema rečima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova, ponudio pomoć u okončanju rata u Ukrajini.

U danima koji su prethodili tom razgovoru, Putin je najavio da će Moskva nastaviti kampanju masovnih raketnih udara i napada dronovima na ukrajinske gradove.