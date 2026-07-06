NOVI MASOVNI UDAR NA KIJEV! Na desetine MRTVIH i RANJENIH! NATO hitno digao borbene avione, odjekuju eksplozije! Upotrebljeni dronovi i balističke rakete!
Rusijaje tokom noći 6. jula izvela talase raketnih napada i udara dronovima na Kijev i okolinu glavnog grada, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a najmanje 56 je povređeno.
Napad je usledio samo nekoliko sati nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiupozorio na još jedan veliki napad usmeren na Kijev.
Šef Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko saopštio je da je stambena zgrada u Podoljskom okrugu delimično uništena između petog i devetog sprata. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju urušen deo fasade zgrade nakon raketnog udara.
Pogođeno je još nekoliko višespratnih stambenih zgrada u Podoljskom, Obolonskom i Holosijevskom okrugu, kao i tri stambene zgrade u Darnickom okrugu.
Zvaničnici su saopštili da je na području grada Kijeva poginulo najmanje devet osoba, dok je 46 povređeno. U naseljima nedaleko od prestonice, u Kijevskoj oblasti, poginula je još jedna osoba, a 10 je povređeno, izjavio je regionalni guverner Mikola Kalašnjik.
Spasilačke ekipe nalaze se na terenu, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da poraste.
Gradonačelnik KijevaVitalij Kličko izjavio je da je u napadu uništena jedna "nestambena zgrada" u Podoljskom i Obolonskom okrugu. Oštećeno je i nekoliko garaža, jedno skladište, kao i više nestambenih objekata u Holosijevskom i Darnickom okrugu.
Kalašnjik je dodao da su u naseljima Buča, Višhorod i Brovari u Kijevskoj oblasti oštećene kuće, poslovni objekti i druga civilna infrastruktura.
Prema navodima novinara lista "Kijev independent" i lokalnih medija, prve eksplozije odjeknule su oko 1:40 sati po lokalnom vremenu, a novi talasi udara usledili su oko 2:10 i 3:15.
Hiljade stanovnika Kijeva potražilo je sklonište u podzemnim stanicama metroa nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo da se ka prestonici kreće nekoliko desetina raketa.
Stanovnici naselja Sofijevska Borščahivka, u Kijevskoj oblasti zapadno od glavnog grada, prijavili su i nestanke električne energije.
Tokom noći vazdušna opasnost proglašena je u gotovo svim regionima Ukrajine. Kao odgovor na lansiranje ruskih raketa, poljsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je borbene avione kako bi preventivno zaštitilo vazdušni prostor te zemlje.
Zelenski je u sinoćnjem obraćanju upozorio da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozvao građane da ozbiljno shvate upozorenja na vazdušnu opasnost i apelovao na saveznike da ubrzaju isporuke raketa za protivvazdušni sistem "Patriot".
- Obaveštajni podaci ponovo ukazuju na to da se Rusi pripremaju za novi masovni napad. To je tipično za Putina - odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i uoči samita NATO-a u Ankari - rekao je Zelenski.
Napad je izveden nekoliko dana pre planiranog sastanka Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa na marginama samita NATO-a u Turskoj 8. jula, u okviru obnovljenih napora da se okonča rat.
Sastanak je zakazan svega nekoliko dana nakon gotovo devedesetominutnog telefonskog razgovora Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, tokom kojeg je američki predsednik, prema rečima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova, ponudio pomoć u okončanju rata u Ukrajini.
U danima koji su prethodili tom razgovoru, Putin je najavio da će Moskva nastaviti kampanju masovnih raketnih udara i napada dronovima na ukrajinske gradove.
Napadi na ukrajinsku prestonicu poslednjih meseci dodatno su intenzivirani. Rusija je i 2. jula izvela veliki napad na Kijev, kada je poginula 31 osoba, a još 102 su povređene.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)