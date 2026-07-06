(KMG) – Kina je u nedelju uputila prvu pošiljku humanitarne pomoći Venecueli čarter letom ka Karakasu, kako bi pružila podršku nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju.

Pošiljka obuhvata 20 agregata za proizvodnju električne energije, osam postrojenja za prečišćavanje vode, 200 uređaja za dezinfekciju, 200 kompleta solarne rasvete, više od 1.700 šatora i preko 6.700 ćebadi. Ova pomoć dolazi uz finansijsku podršku koju je Kina već obezbedila Venecueli. Očekuje se da će humanitarni teret stići u Karakas u ponedeljak ujutru, dok će dodatne pošiljke iz Pekinga biti upućene narednih dana.