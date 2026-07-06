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Ukrajinske snage su tokom noći 6. jula izvele napad na ruski grad Jaroslav, a prema navodima ruskih Telegram kanala, meta je bila gradska rafinerija nafte.

Fotografije i snimci koje su na društvenim mrežama objavili meštani navodno prikazuju gust dim koji se uzdiže iz područja rafinerije.

Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u napadu. Takođe nije potvrđeno koje je oružje korišćeno, ali ukrajinske snage često koriste bespilotne letelice dugog dometa domaće proizvodnje za napade na ruske naftne rafinerije.

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, dok se ukrajinska vojska još nije zvanično oglasila povodom prijavljenog napada.

Rafinerija nafte u Jaroslavu nalazi se oko 250 kilometara severoistočno od Moskve i približno 700 kilometara od ukrajinske granice, a i ranije je bila meta ukrajinskih udara. Poslednji napad na ovo postrojenje izveden je svega nedelju dana ranije, 28. juna.

Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima, uz obrazloženje da oni obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.

Ukrajina poslednjih meseci sprovodi sve uspešniju kampanju dubinskih udara na rusku naftnu infrastrukturu, remeteći proizvodnju u velikim postrojenjima, a u pojedinim slučajevima i potpuno obustavljajući njihov rad.

Napadi na rafinerije dodatno povećavaju pritisak na Kremlj, pogoršavajući domaću krizu u snabdevanju gorivom, koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cena i ograničenja prodaje goriva širom Rusije.

Ruski predsednik Vladimir Putin javno je 28. juna priznao da problem postoji, navodeći da "na benzinskim pumpama i dalje ima redova, a odgovarajuća vrsta benzina nije uvek dostupna".

Kako bi ublažila posledice krize, ruska vlada je 2. jula donela uredbu kojom su ublaženi standardi kvaliteta za benzinske proizvode.

Situacija na terenu, na Krimu i u Rusiji je zaista teška gde god vlada nestašica goriva. Kolone vozila su izuzetno duge, po nekoliko kilometara, pa kupci čekaju u redovima po nekoliko sati, što je dovelo i do tuča i drugih incidenata.

Mnogi ovu situaciju smatraju ozbiljnim izazovom za Putina, pa čak i "početkom njegovog kraja".

On je pod sve većim pritiskom dok Ukrajina nastavlja napade na rusku naftnu infrastrukturu, a rafinerije širom zemlje se zatvaraju zbog oštećenja i dugotrajnih popravki.