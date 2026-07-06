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Sumnja se da je eksploziju u Bečunamerno izazvao 93-godišnji stanar, kojeg su spasioci izvukli iz ruševina, nakon čega je uhapšen, piše Hojte.

Još osam osoba je povređeno, a dve su morale da budu hospitalizovane - 45-godišnji muškarac i trudnica za koju se pretpostavlja da je prilikom pada udarila stomakom o tlo.

Lekari Hitne pomoći zbrinuli su još šest stanara na licu mesta, nakon čega su pušteni na kućno lečenje.

Do eksplozije je došlo nešto posle ponoći u ulici Karl-Benc-Veg. Nakon snažne detonacije od porodične kuće ostala je samo gomila ruševina. Bečki profesionalni vatrogasci odmah su po prijavi izašli na teren sa 90 pripadnika i 22 vozila.

Po dolasku na mesto nesreće vatrogasci su zatekli prizor potpunog razaranja. Kuća je bila sravnjena sa zemljom, a ruševine su bile zahvaćene požarom. Vatra se proširila i na susednu kuću, dok je silina eksplozije oštetila i druge obližnje objekte, kao i parkirane automobile. Vatrogasci su odmah započeli gašenje požara i pregled oštećenih kuća i vozila.

Ruševine su potom pretražili psi tragači bečke vatrogasne službe. Ubrzo je jedan pas lajanjem signalizirao da je pronašao osobu, što su zatim potvrdili i ostali psi.

Tim Službe za pomoć u katastrofama potom je pomoću specijalne zvučne opreme i kamere locirao zatrpanog muškarca i uspostavio verbalni kontakt s njim.

Kako bi ga oslobodili, spasioci su morali ručno da uklanjaju delove ruševina. Nakon izvlačenja, muškarac je predat ekipi Hitne pomoći i prevezen u bolnicu, gde se nalazi pod lekarskim nadzorom.

Državno tužilaštvo izdalo je nalog za hapšenje 93-godišnjaka zbog sumnje da je namerno izazvao opštu opasnost. Istražitelji odeljenja za požare bečke kriminalističke policije započeli su uviđaj kako bi utvrdili tačan uzrok eksplozije. Istraga je u punom jeku.

U eksploziji je nekoliko komšija lakše povređeno, dok je dvoje ljudi prevezeno u bolnicu. Ukupna materijalna šteta još nije procenjena.

- Živeo je sam, ali je pastorak želeo da ga izbaci iz kuće i smesti u dom za stare - rekla je osoba bliska 93-godišnjaku za Hojte.

Vitalni penzioner, koji je svakodnevno izlazio iz kuće i još uvek sam vozio automobil, imao je doživotno pravo stanovanja. Za 8. jul bilo je zakazano ročište na kojem je trebalo da bude doneta odluka o njegovom daljem ostanku u kući.

(Kurir.rs/Heute/Preneo: V.M.)

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