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Britanski borbeni avioni presreli su ruski vojni avion nakon što je "više puta prišao" britanskoj borbenoj grupi nosača aviona na Arktiku, što je dovelo do hitne reakcije RAF-a.

Ruski avion tipa "Bear-F" navodno je bacio "desetine" podvodnih mikrofona (sonarnih bova) u more u blizini britanskog nosača aviona HMS "Princ od Velsa" prošle nedelje.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva opisalo je ovaj potez kao "nesigurnu i neprofesionalnu" demonstraciju sile. Prema navodima, ruski avion je "više puta prilazio" britanskom nosaču aviona HMS "Princ od Velsa".

Incident se dogodio 2. jula, dok je britanska nosačka borbena grupa delovala u Norveškom moru. Kao odgovor, britansko ratno vazduhoplovstvo (RAF) podiglo je dva lovca F-35 koji su presreli ruski avion.

Britanski avioni su potom ispratili rusku letelicu iz tog područja.

- "Bear-F" je leteo na maloj visini i nepotrebno blizu HMS "Princ od Velsa" i ispustio veliki broj podvodnih mikrofona u neposrednoj blizini nosača - saopštilo je britansko MO.

Sonarne bove su uređaji koji funkcionišu kao podvodni mikrofoni i koriste se za otkrivanje i praćenje podmornica.

Navodi se i da je ruski avion ignorisao pokušaje komunikacije putem radija na međunarodnim frekvencijama, dok su britanske snage pokušavale da ga upozore na rizike približavanja nosaču aviona.

Britanska nosačka borbena grupa raspoređena je u severnim regionima zajedno sa NATO saveznicima u okviru operacije "Arctic Sentry", čiji je cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku.

Prošle nedelje je objavljeno i da superjahta Vladimira Putina, vredna 100 miliona funti, plovi uz obalu Norveške kako bi se vratila u Rusiju.

U razgovoru za portal Politico, britanski ministar odbrane Dan Džarvis odbio je da potvrdi da li je prate brodovi HMS "Princ od Velsa", ali je kratko poručio: "Znamo gde se nalazi."