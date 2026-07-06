Slušaj vest

Ožalošćeni obučeni u crno preplavili su u ponedeljak glavni grad Iranatokom povorke u okviru sahrane preminulog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, dok su mase ljudi pozivale na smrt američkog predsednika Donalda Trampa.

Hamneijev kovčeg prekriven zastavom, kao i kovčezi članova njegove porodice koji su poginuli 28. februara u vazdušnom napadu na početku rata koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Države, nalazili su se na kamionu ukrašenom tako da podseća na ornamentalnu rešetku koja okružuje svetilište imama.

1/8 Vidi galeriju Sahrana ajatolaha Alija Hamneija - posmrtna povorka u Teheranu. Milioni ljudi na sahrani najvećoj u istoriji zemlje Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Ogroman odziv, koji je podstaknut iranskim teokratskim vlastima kao znak snage, desio se u trenutku kada Iran pregovara sa SAD o trajnom okončanju rata u kojem je poginuo 86-godišnji klerik.

Snimci iz helikoptera emitovani na iranskoj državnoj televiziji pokazuju ogromnu masu ljudi koja se prostirala od trga Azadi (Sloboda) u Teheranu kilometrima duž istoimene ulice sa više traka.

Činilo se da je skup veći od onog iz 2020. godine sa ispraćaja poginulog generala Revolucionarne garde Kasema Sulejmanija, koji je okupio više od milion ljudi.

Vlasti nisu odmah iznele procenu broja okupljenih dok se kamion polako kretao ulicom. Ljudi duž puta držali su plakate, znakove i transparente sa pozivima na smrt Trampa.

- Danas, kada smo ovde na sahrani našeg vođe, ovo je veoma težak dan - rekla je ožalošćena Fatima Hasan.

- Nismo ovde da se oprostimo od njega, ovde smo zbog osvete. I osvetićemo se.

Milioni Iranaca na ulicama Teherana Foto: Vahid Salemi/AP

More ožalošćenih dočekalo telo Hamneija

Ožalošćeni su pružali ruke ka kamionu, a iz kamiona su bacali šalove i druge predmete kako bi ih dodirnuli učesnici pogrebne ceremonije u znak blagoslova, što je u Iranu uobičajena praksa. Organizatori, neki na merdevinama vatrogasnih vozila, prskali su vodu kako bi rashladili masu na vrućini.

Vlasti su bile zabrinute zbog opasnosti koje nose velika okupljanja, pa su zvaničnici preko razglasa pozivali ljude da hodaju polako, da se ne guraju i da se drže ivica ulice.

Kovčezi će biti prevezeni kroz ulice Teherana tokom 12-časovnog kretanja do međunarodnog aerodroma Mehrabad, rekao je general Revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh, koji nadgleda povorku.

Vlasti su zatvorile ulice, vazdušni prostor i ukinule svakodnevne aktivnosti tokom dana žalosti, koji su počeli u subotu i trajaće do četvrtka, kada će Hamnei biti sahranjen u svetilištu Imama Reze u Mašhadu, njegovom rodnom gradu.

- Ovo je poslednji put da ga vidim - rekla je uplakana Merjam Alizadeh.

- Naša generacija je živela s njim decenijama.

Posmrtna povorka u čast poginulog ajatolaha Alija Hamneija Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Pozivi na osvetu Trampu tokom sahrane

Tokom ceremonije sve su glasniji pozivi ožalošćenih na osvetu zbog Hamneijeve smrti. Okupljeni i njihovi transparenti pozivaju na ubistvo i Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Takvi natpisi viđeni su i u ponedeljak tokom povorke, a figura sa likom Trampa bila je obešena.

- Ovde smo da pokažemo da će se njegov put nastaviti i da će svaki od ovih ljudi nastaviti njegovim putem stisnutih pesnica, i uskoro ćemo se sigurno osvetiti za njegovu smrt i protiv SAD i Izraela - rekao je ožalošćeni Sahar Zaratgar.

Američke federalne vlasti godinama prate iranske pretnje Trampu i drugim zvaničnicima administracije, koje proizilaze iz Trampove odluke iz 2020. godine da naredi ubistvo Sulejmanija, komandanta elitnih jedinica Kuds.

Iran je više puta negirao planove za ubistvo Trampa, iako je snažna propagandna retorika dugo sugerisala da je bio meta. Tramp je tokom rata, između ostalog, zapretio i uništenjem iranske civilizacije.

Hamneijevo i tela članova njegove porodice prevoze se na kamionu Foto: Vahid Salemi/AP

Pregovori o kraju rata na čekanju

Sjedinjene Države istovremeno žele da nastave pregovore sa Iranom u cilju potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, ograničavanja spornog nuklearnog programa i postizanja trajnog mira. Razgovori su, međutim, obustavljeni do završetka sahrane.

Pogreb je delimično i pokazivanje jedinstva, dok Iran traži kontrolu nad moreuzom, važnim svetskim energetskim putem koji je tokom rata bio zatvoren.

SAD su odbile te zahteve, a strane ostaju podeljene i oko nuklearnog programa i sukoba između Izraelai libanske militantne grupe Hezbolah.

Novi iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, nije se pojavio na ceremoniji sahrane svog oca koje će trajati nekoliko dana.

Veruje se da se krije nakon što je navodno ranjen u vazdušnom napadu u kojem je poginuo njegov otac.