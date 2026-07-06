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Lansiranje rakete je usledilo samo nekoliko sati nakon što su Australija i Fidži potpisali sporazum o odbrani, a stručnjaci smatraju da tajming nije slučajan, piše Gardijan.

Kinaje sprovela test rakete dugog dometa u južnom Pacifiku samo nekoliko sati nakon što je Australija potpisala odbrambeni sporazum sa Fidžijem, što je izazvalo osudu iz Kanbere i od strane regionalnih lidera.

Australijska ministarka spoljnih poslova Peni Vong izjavila je da je testiranje rakete "destabilizujuće" za region, dok je njen novozelandski kolega Vinston Piters ocenio da je "duboko zabrinjavajuće".

Kineska državna novinska agencija Sinhua objavila je u ponedeljak da je probna raketa sa lažnom bojevom glavom pala u "određene vode" Pacifika.

Test je, prema njihovim navodima, bio "rutinska aktivnost" u okviru godišnjih vojnih vežbi, uz prethodnu najavu relevantnim državama.

Tačna lokacija testiranja nije objavljena. Vlada Novog Zelanda saopštila je da je bila obaveštena nekoliko sati pre lansiranja i da je raketa ispaljena u južnopacifičku zonu.

Australija i Fidži potpisali odbrambeni sporazum i napravili vojni savez "Okean mira"

Test je izveden samo nekoliko sati nakon što su Australija i Fidži potpisali veliki odbrambeni sporazum, kojim se obe zemlje obavezuju da će jedna drugoj pomoći u slučaju napada.

Savez "Okean mira", kojem se u budućnosti mogu pridružiti i druge zemlje, deo je australijskih napora da "ojača veze u Pacifiku i suprotstavi se pokušajima Pekinga da proširi uticaj u regionu", piše Gardijan.

Analitičar odbrane iz Australijskog instituta za stratešku politiku, Malkolm Dejvis, izjavio je da nije slučajnost što je test izveden u tom trenutku.

1/13 Vidi galeriju Si Đinping, predsednik Kine Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

- Ovo jasno pokazuje da Kina može koristiti vojnu silu ili pretnju vojnom silom kako bi zastrašila male pacifičke države i odvratila ih od bližih odnosa sa Australijom - rekao je on.

Pomoćnik australijskog ministra spoljnih poslova Met Tislethvejt izjavio je za ABC da vlada ne veruje da postoji veza između potpisivanja sporazuma i testiranja rakete. Međutim, drugi izvor iz savezne vlade rekao je za Gardijan da veruje da su događaji povezani.

Kineska ambasada u Australiji nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Vršilac dužnosti australijskog premijera Ričard Marls izjavio je da je Kina tek u ponedeljak obavestila Australiju o planiranom testu rakete dugog dometa u Pacifiku, za koju se navodi da je reč o projektilu sposobnom da nosi nuklearnu bojevu glavu sa lažnom glavom.

- Danas smo obavešteni od strane Kine o njenoj nameri da sprovede ovaj test - rekao je Marls na konferenciji za novinare.

- Radi se o testu rakete dugog dometa i veoma smo zabrinuti zbog svakog postupka koji narušava stabilnost, mir i bezbednost Pacifika - dodao je on. Sinhua je ubrzo potom objavila da je test izveden.

Prema njihovom izveštaju, ratna mornarica PLA-a je u ponedeljak u podne uspešno lansirala stratešku raketu sa podmornice, sa lažnom bojevom glavom, ka otvorenom Pacifiku, koja je precizno pala u određene vode.

"Države duboko zabrinute"

Tislethvejt je rekao da je Australija "duboko zabrinuta" i da je već prenela tu zabrinutost kineskoj vladi, kako u Pekingu, tako i u Kanberi.

- Motivi iza toga su pitanje za kinesku vladu. Australijska javnost, kao i ljudi Pacifika, žele da znaju koji su motivi - rekao je on.

Piters je takođe opisao test kao "duboko zabrinjavajući" i kritikovao činjenicu da je Kina izvršila test samo nekoliko sati nakon obaveštenja.

- Pacifik je okean mira i duboko smo zabrinuti zbog testiranja nuklearno sposobnog oružja od strane Kine u južnom Pacifiku - rekao je on.

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Japan bio protiv testiranja

Japanska vlada saopštila je da je pokušala da ubedi Kinu da ne izvede testiranje i da je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog sve intenzivnijih kineskih vojnih aktivnosti.

Ministarka spoljnih poslova Australije Peni Vong izjavila je da će "prepustiti Kini da objasni svoje namere", ali je naglasila da je Australija bila upoznata sa prisustvom kineske pomorske grupe u regionu.

- Australija je jasno stavila do znanja Kini da smatramo ovaj potez destabilizujućim za region - rekla je Vong.

Ona je dodala da se testiranje dešava u kontekstu ubrzanog vojnog jačanja Kine, koje, prema njenim rečima, "nije dovoljno transparentno i ne pruža garancije o namerama, kakve region očekuje".

1/13 Vidi galeriju Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Podaci kompanije "Starboard Maritime Intelligence" pokazali su da se tri kineska satelitska broda nalaze raspoređena širom Pacifika, verovatno radi praćenja testiranja rakete.

Analitičar Mark Daglas rekao je da su brodovi opremljeni velikim antenama za praćenje lansiranja raketa i drugih svemirskih aktivnosti.