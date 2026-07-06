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Militantni pokret Hamas objavio je ostavku svog Komiteta za vanredne situacije u Gazi, kao pripremu za prenos ovlašćenja na tehnokratski Nacionalni komitet za administraciju, javlja Tajms of Izrael.

Borci Hamasa Foto: Shutterstock

Komitet čini grupa palestinskih tehnokrata koju predvodi glavni komesar Ali Šat i nalazi se pod nadzorom Odbora za mir, koji je osnovao predsednik SAD Donald Tramp.

1/5 Vidi galeriju Hamas Foto: Shutterstock

Hamas je saopštio da su službenici "spremni da rade pod odgovornošću Nacionalnog komiteta za administraciju Gaze" i da će nastaviti da pružaju usluge kao i obično. Dodao je da je ovim korakom završio sve administrativne korake neophodne za prenos ovlašćenja.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP