Slušaj vest

Militantni pokret Hamas objavio je ostavku svog Komiteta za vanredne situacije u Gazi, kao pripremu za prenos ovlašćenja na tehnokratski Nacionalni komitet za administraciju, javlja Tajms of Izrael.

shutterstock_1556569106.jpg
Borci Hamasa Foto: Shutterstock

Komitet čini grupa palestinskih tehnokrata koju predvodi glavni komesar Ali Šat i nalazi se pod nadzorom Odbora za mir, koji je osnovao predsednik SAD Donald Tramp.

Hamas Foto: Shutterstock

Hamas je saopštio da su službenici "spremni da rade pod odgovornošću Nacionalnog komiteta za administraciju Gaze" i da će nastaviti da pružaju usluge kao i obično. Dodao je da je ovim korakom završio sve administrativne korake neophodne za prenos ovlašćenja.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Hamasov potez pokazuje da je voljan da preda administraciju nad Pojasom Gaze Nacionalnom komitetu, u skladu sa Trampovim mirovnim planom od 20 tačaka.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaBIVŠI IZRAELSKI GENERAL POSTAJE NAJVEĆA NOĆNA MORA ZA NETANJAHUA! Izgubio je sina i sestriće na ratištu, dok "Bibijev" naslednik živi u Majamiju!
99.png
PlanetaNOVI POKOLJ U POJASU GAZE! U izraelskim napadima ubijeno najmanje 5 ljudi, među njima i dete
profimedia0819934501.jpg
PlanetaHAMAS: Postignut napredak u pregovorima o prekidu vatre u Gazi
465.jpg
PlanetaUZBUNA NA KRITU! Grčka policija izvela munjevitu akciju hapšenja, pao pripadnik Hamasa! Optužen je za terorizam!
polcija.jpg