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Hiljade ljudi evakuisane su zbog velikih šumskih požara koji besne širom Evrope. U Francuskoj je više od 10.000 stanovnika moralo da napusti svoje domove, dok je u Grčkoj tokom vikenda izbilo oko 100 požara, prenosi britanski list The Sun.

Prema navodima ovog lista, širom kontinenta, uključujući Španiju i Portugal, izgorelo je više od 19.000 hektara zemljišta usred rekordnog toplotnog talasa.

Hiljade vatrogasaca bore se sa vatrenom stihijom, dok se u narednim danima očekuju temperature do 40 stepeni Celzijusa.





Francuska i Grčka na udaru

U Francuskoj oko 700 vatrogasaca, uz podršku specijalizovanih aviona, pokušava da obuzda, kako je opisano, "gigantski požar" u blizini Perpinjana, gde je više od 10.000 stanovnika dobilo naređenje za evakuaciju.

Požar, koji dodatno podstiču snažni i suvi udari vetra, utrostručio je svoju površinu od nedelje.

Prema lokalnim vlastima, najmanje dve osobe, jedan vatrogasac i jedan meštanin, izgubile su život, dok je vatra uništila gotovo 5.000 hektara zemljišta.





1/5 Vidi galeriju Požari u Grčkoj. Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Stanovnik mesta Trevijak izjavio je za Nova News da se požar približio na svega 300 metara od kuća.

"Zaprepastila nas je brzina kojom se širio. Bilo je zastrašujuće, gotovo je zavladala panika", rekao je on.

U Grčkoj su se službe za vanredne situacije tokom 48 sati suočile sa gotovo 100 požara.

Najkritičnija situacija zabeležena je u Mandri, severozapadno od Atine, gde je angažovano 210 vatrogasaca, 76 vozila i 29 aviona i helikoptera za gašenje požara.

Za to područje proglašen je četvrti, odnosno veoma visok stepen opasnosti od požara.

Šumski požar zahvatio je i fabrike u Solunu tokom vikenda, zbog čega su sprovedene masovne evakuacije, a vlasti su upozorile građane da ne otvaraju prozore zbog prisustva toksičnog dima.

Evakuisana je i ustanova u kojoj je bilo smešteno 157 osoba sa invaliditetom.

Grčka policija uhapsila je 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je iz nehata izazvao požar. Prema navodima vatrogasne službe, varnice koje je proizvelo njegovo vozilo zapalile su obližnju vegetaciju pored puta.

Požari pustoše Španiju i Portugal





U Španiji je požar u blizini popularne turističke destinacije Kosta Brava za dva dana progutao više od 2.200 hektara.

Vatrogasci su saopštili da gašenje otežavaju visoke temperature i veliki broj žarišta unutar zahvaćenog područja.

U Portugalu je veliki požar kod Vuzele uništio oko 13.000 hektara rastinja na severu zemlje.

Tamošnje službe saopštile su da je oko 80 odsto požara stavljeno pod kontrolu, uz angažovanje 15 letelica, 400 vozila i više od 1.200 vatrogasaca.

Španija je u petak poslala pomoć Portugalu u vidu 120 vatrogasaca i 45 vozila, dok su Italija i Španija uputile i tri specijalizovana aviona za gašenje požara.

Zbog opasnosti od požara francuske sportske vlasti donele su presedan i zabranile prisustvo publike na današnjoj trećoj etapi trke Tur d'Frans kroz Pirineje.

Deonica kojom biciklisti iz Španije ulaze u Francusku biće dostupna isključivo takmičarima i vozilima neophodnim za organizaciju trke.

Regionalni prefekt Pjer Renjo de la Mot rekao je da građani ne treba da prilaze trasi niti ciljnom prostoru.

"Nažalost, moram da kažem da će ovo, barem u Francuskoj, biti etapa Tur d'Fransa bez gledalaca", izjavio je on.

Kako navodi The Sun, evropske vlasti upozoravaju da bi razorni požari mogli da nastave da se šire širom kontinenta, što bi moglo da izazove nove evakuacije, uključujući i popularne turističke destinacije koje posećuju Britanci.