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Snage za specijalne operacije Ukrajine (SSO) pogodile su rafineriju nafte u Omsku, najveću rafineriju nafte u Rusiji, u onome što su opisale kao najdublji udar dugog dometa koji su ukrajinske snage izvele od početka invazije u punom obimu.

Rafinerija, smeštena u sibirskom gradu Omsku, godišnje prerađuje više od 21 milion tona nafte.

"Specijalne snage su pogodile najveću i 'nedostižnu' rusku rafineriju u Omsku. Na udaljenosti od 3.000 km! Ovo je prvi udar na ovo postrojenje", naveo je SSO u saopštenju na Telegramu.

"Ovo je najdublji udar dugog dometa na neprijateljsku teritoriju tokom cele invazije u punom obimu", dodaje se u saopštenju.

Detalji o napadu i strateškom značaju

SSO je saopštio da je napad pogodio kritičnu opremu u rafineriji, uključujući ELOU-AVT-11, jedinicu za primarnu preradu sirove nafte, opisujući je kao najvažnije postrojenje u fabrici.

"Bez primarne prerade, sva ostala postrojenja jednostavno nemaju sirovine", navodi se u izveštaju.

Agencija je opisala rafineriju u Omsku kao ključnu tačku ruske energetske infrastrukture, navodeći da predstavlja jedno od najvažnijih postrojenja za rusku industriju goriva, da pokriva značajan deo domaćeg tržišta benzina i dizela, kao i da je jedan od glavnih proizvođača avio-goriva u zemlji.

Ukrajinski monitoring kanal Exilenova+ izvestio je da ova rafinerija čini oko 10% ukupnog kapaciteta prerade nafte u Rusiji. Unutar Sibirskog federalnog okruga, ona podmiruje više od polovine regionalne potražnje za motornim gorivom.

"Snage za specijalne operacije vratiće rat u Rusiju, bez obzira na to koliko daleko neprijatelj krije svoje ciljeve", dodao je SSO.

Reakcije i procena štete

Generalštab Ukrajine je takođe potvrdio udar na rafineriju.

"Ovo je poslednji od 11 najvećih ruskih proizvođača benzina koji su napale ukrajinske snage. Rafinerija igra ulogu u snabdevanju gorivom ruske okupacione vojske", saopštio je Generalštab.

Prema navodima Generalštaba, zabeležen je direktan pogodak u rafineriju, što je izazvalo požar. Puni razmeri štete se još uvek procenjuju. Prema preliminarnim informacijama, udar je pogodio jedinicu za primarnu preradu nafte ELOU-AVT-11, koja ima projektovani kapacitet od 8,4 miliona tona nafte godišnje.

Ranije je guverner Omske oblasti, Vitalij Hocenko, potvrdio da su dronovi ciljali ovaj region:

"Snage PVO Ministarstva odbrane Rusije oborile su neprijateljske bespilotne letelice (BPL) iznad Omske oblasti. Posledice napada se utvrđuju", napisao je on na Telegramu.