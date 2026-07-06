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Snimak zabeležen tokom stravičnog napada lavice prikazuje zastrašujući trenutak u kojem se jedan čovek borio za sopstveni život.

Na šokantnim kadrovima vidi se čuvar stoke, prekriven krvlju, kako očajnički pokušava da se istrgne iz snažnog stiska ove velike mačke. Dok su šokirani posmatrači panično vrištali u pozadini, niko od njih nije smogao hrabrosti da priđe i pomogne nesrećnom čoveku.

Razjarena lavica je neprekidno kezila očnjake na čoveka, koji je ostao prikovan za tlo pod težinom njenih prednjih šapa.

Ovaj brutalni incident dogodio se u selu Garadžija u Indiji.

Životinja je iznenada zaskočila lokalnog meštanina Kalubhaija Boghabhaija Gamaru, oborila ga na zemlju i zarila mu kandže u nogu.

Prisutni su pokušali da oteraju predatora bacajući kamenje i vičući, ali to nažalost nije urodilo plodom.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Srećom, lavica se nakon nekog vremena sama povukla i odšetala ka obližnjoj šumi.

Kalubhai je sa teškim povredama na više mesta na telu hitno prevezen u bolnicu u Palitani, gde se lekari i dalje bore za njegovo zdravlje.

Zanimljivo je da je Uprava za divlje životinje Palitane donekle prebacila krivicu na same meštane. U zvaničnom saopštenju naveli su da su ljudi, ugledavši zver, "počeli da vrište", zbog čega je "lav u pokušaju da pobegne panično reagovao i povredio jednog čoveka".

Inače, indijsko poluostrvo Katiavar u Gudžaratu predstavlja jedino preostalo prirodno stanište azijskih lavova, čija je populacija u ovoj državi, prema procenama iz 2025. godine, brojala 891 jedinku.