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Putnici na letu iz Palme de Majorke (PMI) za Kopenhagen (CPH) u četvrtak su prošli kroz dramatične trenutke kada je Boeing 737-800 na visini od 11.600 metara ostao bez normalnog pritiska u kabini. Posada je bila primorana da započne hitno spuštanje i preusmeri avion ka Hamburgu, dok je četvoro putnika i jedan član kabinskog osoblja zadobilo krvarenje iz nosa.

Incident se dogodio 2. jula na letu D8-5610, koji je za Norwegian Air Sweden obavljao Boeing 737-800 registracije LN-NIQ. U avionu se nalazilo 165 putnika i šest članova posade, odnosno ukupno 171 osoba, kada je tokom krstarenja na nivou leta FL380 (11.600 metara) došlo do problema sa pritiskom u kabini.

Prema podacima Aviation Heralda, posada je odmah započela hitno spuštanje na FL100 (3.050 metara) i preusmerila avion ka aerodromu u Hamburgu (HAM). Boeing 737 bezbedno je sleteo na pistu 15 oko pola sata nakon početka vanredne situacije.

Podaci servisa FlightRadar24 pokazuju da je hitno spuštanje započelo oko 11:10 UTC. Avion se za približno 14 minuta spustio sa gotovo 38.000 na oko 10.000 stopa, odnosno sa približno 11.600 na 3.050 metara, nakon čega je nastavio let prema Hamburgu.

Norwegian je u odgovoru na upite medija potvrdio da je tokom leta došlo do problema sa pritiskom u kabini, zbog čega je posada sprovela standardnu proceduru hitnog spuštanja. Kompanija je navela da su četiri putnika i jedan član kabinskog osoblja imali krvarenje iz nosa, najverovatnije kao posledicu nagle promene pritiska tokom spuštanja, nakon čega su pregledani od strane lekarskih timova.

Hitno spuštanje predstavlja standardnu bezbednosnu proceduru kada dođe do problema sa pritiskom u kabini. Cilj je da se avion što pre spusti na visinu na kojoj putnici i posada mogu normalno da dišu bez upotrebe kiseoničkih maski.

Foto: Photofex_AUT/Shutterstock

“Odjednom kao da više nije bilo vazduha”

Dok kompanija nije objavila šta je izazvalo problem sa pritiskom u kabini, pojedini putnici opisali su dramatične trenutke tokom leta.

Jedna putnica iz Malmea ispričala je za švedski list Aftonbladet da je još tokom ukrcavanja primetila da nešto nije u redu.

“U kabini je bilo neuobičajeno zagušljivo. Nije bilo uobičajenog rashlađivanja, a činilo se da među članovima posade vlada nervoza.”

Oko sat vremena nakon poletanja, kako kaže, situacija se naglo promenila.

“Odjednom se činilo kao da u kabini više nema vazduha. Flaša vode se deformisala, a zatim sam osetila snažan pritisak u ušima.”

Prema njenim rečima, ubrzo joj je potekla krv iz nosa, dok su se među putnicima čuli povici i plač.

“Ljudi su vrištali. Avion je veoma brzo počeo da gubi visinu. Bilo je zastrašujuće.”

Putnici, kako navodi, u tom trenutku nisu znali da avion izvodi hitno spuštanje niti da će biti preusmeren u Hamburg.

Zamenski avion poleteo osam i po sati kasnije

Po sletanju u Hamburg avion su dočekale ekipe hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke službe. Nekoliko putnika pregledano je na aerodromu, dok su pojedini prevezeni u bolnicu radi dodatnih pregleda.

Norwegian je za nastavak putovanja angažovao zamenski Boeing 737-800 registracije SE-RPU, kojim su putnici u Kopenhagen stigli sa oko osam i po sati kašnjenja.

Avion LN-NIQ ostao je u Hamburgu oko 21 sat radi tehničkih provera, nakon čega je preleteo u Kopenhagen i ponovo uključen u redovan saobraćaj.

Kompanija za sada nije saopštila šta je izazvalo problem sa pritiskom u kabini. Avion je nakon tehničkog pregleda vraćen u redovan saobraćaj, dok će uzrok incidenta biti utvrđen po završetku istrage.