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Ukrajinska komanda Vazduhoplovstva „Zapad“ objavila je snimak na kojem se vidi kako nemački protivvazdušni sistem Skynex presreće rusku krstareću raketu H-101, pružajući jedan od najjasnijih prikaza borbene upotrebe ovog sistema u Ukrajini, prenosi United24 Media.

Vojska je saopštila da je prikazana baterija sistema Skynex od početka upotrebe u sastavu Oružanih snaga Ukrajine oborila više desetina ruskih jurišnih dronova Šahed, kao i dve krstareće rakete.





Komanda Vazduhoplovstva „Zapad“ objavila je 5. jula snimak na kojem se vidi kako nemački protivvazdušni sistem kratkog dometa Rheinmetall Skynex uništava rusku krstareću raketu H-101 tokom jednog od ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu.

Kako funkcioniše Skynex?

Komandir protivvazdušne baterije Skynex, predstavljen samo kao Andrij, rekao je da je Ukrajina među prvim zemljama koje su ovaj sistem dobile za operativnu upotrebu.

„Sistem meri udaljenost do cilja, njegovu visinu i brzinu. Kada projektil napusti cev, programira ga uređaj koji se nalazi u ustima cevi, odnosno na kompenzatoru trzaja“, rekao je Andrij.

Prema navodima Komande Vazduhoplovstva „Zapad“, ova baterija Skynexa do sada je presrela 34 jurišna drona Šahed i dve krstareće rakete H-101.

Objašnjavajući način rada sistema, komandir je dodao:

„Sistem sam nišani, izračunava tačku presretanja, a projektil eksplodira neposredno u blizini cilja.“

Analitičar otvorenih izvora OSINTtechnical naveo je da oznake na komandnom vozilu ukazuju na prethodna obaranja, odnosno dve krstareće rakete i 30 dronova Šahed. On je takođe primetio da je interfejs za upravljanje vatrom na snimku pratio ciljeve koji su leteli brzinom od oko 800 kilometara na čas.







Čime raspolaže Ukrajina?

Skynex je nemački protivvazdušni sistem kratkog dometa koji proizvodi kompanija Rheinmetall, a namenjen je za odbranu od dronova, krstarećih raketa, raketa, artiljerijskih granata i minobacačkih projektila.

Kompletna baterija obuhvata sistem za upravljanje borbom Oerlikon Skymaster, radar Oerlikon X-TAR3D i do četiri automatska protivvazdušna topa Oerlikon Revolver Gun Mk3.





1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajina koristi konfiguraciju sa četiri topa, a prema podacima iz novembra 2025. godine, njene oružane snage raspolagale su sa četiri sistema Skynex.