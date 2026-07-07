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Najmanje 500 ljudi je umrlo od više od 1.500 potvrđenih slučajeva ebole u Kongu, saopštile su vlasti.

Od kada je epidemija proglašena 15. maja, zabeležen je 1.561 slučaj, uključujući 506 smrtnih ishoda, navelo je Ministarstvo zdravlja Konga u najnovijem izveštaju.

Zdravstveni radnici raspoređeni u provinciji Ituri, epicentru epidemije, juče su zapretili štrajkom ukoliko vlasti ne isplate dugovanja i ne poboljšaju uslove rada. Oni rade uz minimalan odmor dok se istovremeno suočavaju s napadima besnih stanovnika i raširenim skepticizmom prema virusu.

Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

Bolest se širi brže nego što zdravstveni sistem može da odgovori.

Nedostatak odobrenih vakcina ili terapija za virus Bundibugjo iz grupe ebolavirusa, koji je odgovoran za najnoviju epidemiju teškog virusnog oboljenja ebole, dodatno je zakomplikovao odgovor vlasti. Češći virus zair, za koji postoji vakcina, bio je uzrok većine od 16 prethodnih epidemija ebole u Kongu.

Zvaničnici još nisu identifikovali "nultog pacijenta" ove epidemije i i dalje moraju da prate potencijalno desetine hiljada ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima.

Prvi mesec ove poslednje epidemije ebole već je najgori zabeležen do sada, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.

(Kurir.rs/Beta)

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