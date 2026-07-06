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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da je rešenje za rat u Ukrajini „bliže nego što ljudi misle“ i da će o toj temi razgovarati tokom sastanaka na samitu NATO, koji će ove sedmice biti održan u Turskoj.



Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je, u komentarima objavljenim rano u nedelju, da je Donald Tramp telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ponudio pomoć u pronalaženju rešenja za rat u Ukrajini, prenosi Rojters.

Tramp je odvojeno razgovarao i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji je tokom razgovora pozvao na „američku odlučnost“ kako bi se pomoglo okončanje više od četvorogodišnjeg rata sa Rusijom.

Ušakov je rekao da je Tramp ponudu izneo u kontekstu svog učešća na samitu NATO ove sedmice u Ankari, u Turskoj.

„Američki predsednik je još jednom potvrdio spremnost da radi na brzom okončanju borbi i pronalaženju rešenja za prevazilaženje krize“, rekao je Ušakov, pozivajući se na Rojters.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

On je dodao da je Tramp tokom razgovora, koji je trajao 90 minuta, rekao da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner nastaviti da posreduju u postizanju dogovora i da su spremni za novu posetu Moskvi.

Ušakov je optužio Ukrajinu i njene evropske saveznike da „računaju na produžavanje, pa čak i eskalaciju sukoba, kao i na terorizam protiv civila“. Tom prilikom aludirao je na ukrajinske napade dugog dometa na ruske ciljeve, uglavnom povezane sa naftnom industrijom.

Zelenski: Postoji stvarna šansa da se rat okonča

U objavi na Telegramu, Zelenski je rekao da je imao „veoma dobar“ razgovor sa Trampom tokom kojeg su razgovarali o situaciji na frontu.

„Postoji stvarna šansa da se ovaj rat okonča i američka odlučnost će imati presudan značaj“, poručio je Zelenski.

Dodao je da su se on i Tramp dogovorili da razgovore nastave na samitu NATO.

Zelenski je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na pomoći tokom rata, kao i, kako je naveo, „američkim srcima“ koja razmišljaju o budućnosti Ukrajine i cene slobodu širom sveta.





1/3 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u Hagu Foto: EPA Remko De Waal, Peter Dejong/AP

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