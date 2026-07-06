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Generalni sekretar NATO Mark Rute pozvao je u ponedeljak saveznike da povećana izdvajanja za odbranu pretoče u konkretne vojne kapacitete, uoči samita Alijanse koji će sutra biti održan u Ankari.

„Saveznici moraju da ekonomska sredstva pretvore u vojne sposobnosti“ i da finansijska ulaganja usmere na nabavku raketa i sistema za presretanje projektila, rekao je Rute na konferenciji za novinare uoči samita.





1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

On je zahvalio turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i njegovom timu na organizaciji skupa lidera NATO, ocenivši da se samit održava na „fantastičnoj lokaciji“.

"Turska je važna za NATO"

Rute je naglasio da je Turska „izuzetno važna“ za buduću bezbednosnu strategiju NATO, ističući da su geografski položaj zemlje i njena uloga u okviru Alijanse od velikog značaja.

Šefovi država i vlada članica NATO okupiće se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse čiji je domaćin Turska.

Dvodnevni skup biće posvećen sprovođenju obaveza o povećanju izdvajanja za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavku vojne pomoći Ukrajini i proširenju proizvodnje u namenskoj industriji.





1/21 Vidi galeriju Tramp na samitu NATO Foto: Kurir

Samit se održava u trenutku kada se ponovo vode rasprave o podeli tereta unutar transatlantskog saveza, kao i usled neizvesnosti u vezi sa ratom između Rusije i Ukrajine.