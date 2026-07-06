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U ruskom napadu projektilima i dronovima na Ukrajinu do kojeg je došlo rano jutros je, prema najnovijim podacima, poginuo najmanje 21 čovek, dok je jutros bilo objavljeno da je deset poginulih, saopštile su vlasti u Kijevu i najavile Dan žalosti za sutra.

Sve veće rupe u protivraketnoj odbrani

Ti napadi su pokazali sve veće rupe u protivraketnoj odbrani Ukrajine koja je na meti ruske invazije više od četiri godine.

Svi balistički projektili koje je Rusija lansirala pogodili su svoje mete, što ukazuje da je Kijevu potrebno da dobije još raketnih presretača tipa Patriot. Ovu poentu će predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski verovatno istaći ove nedelje na samitu NATO u Ankari u Turskoj.

Prema podacima ukrajinske vojske, Rusija je tokom noći poslala na Ukrajinu 351 dron i 68 projektila,a svih 29 balističkih projektila je pogodilo svoje mete.

Kijev glavna meta napada

Glavna meta napada bio je glavni grad Ukrajine, Kijev, i u njemu je poginulo 15 ljudi a 15 je povređeno, rekao je šef lokalne administracije Timur Tkačenko.

Još šest ljudi je poginulo i 21 je povređen u širem regionu Kijeva, rekli su šef regionalne administracije Mikola Kalašnjuk i drugi zvaničnici za vanredne situacije.

Hitne službe tragaju za preživelima na dve lokacije, u ostacima stambenih višespratnica koje su direktno pogođene.

1/7 Vidi galeriju Ruski masovni napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Printscreen/X

Moskva: Napadi kao odmazda

Moskva je intenzivirala napade na Kijev u znak odmazde zbog skorašnjih ukrajinskih udara dronovima po dubini njene teritorije, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

Ukrajinski napadi su izazvali ozbiljne nestašice goriva i doveli do pritiska na predsednika Rusije Vladimira Putina.

Prošlog četvrtka desio se najkrvaviji ruski napad na Kijev ove godine, i u njemu je poginuo 31 čovek.

Dronovi menjaju tok rata

Sa jedne strane, Ukrajina je unapredila tehnologiju dronova što joj je poslednjih meseci dalo primat u ratu, ocenjuju analitičari u zapadni zvaničnici. Dronovi su zašli duboko iza linije fronta, udarivši po rutama za snabdevanje, što je ruskoj armiji oduzelo zamajac ili joj je usporili napredovanje.

Rusija je, sa druge strane, počela da koristi ranjivosti ukrajinske protivraketne odbrane, koja se veoma oslanja na američke sisteme Patriot da bi presrela ruske balističke projektile, ali je rat na Bliskom istoku smanjio raspoložive američke zalihe Patriota, što se vidi u ratu u Ukrajini.

1/6 Vidi galeriju operateri dronova u Ukrajini Foto: Press service of the 93rd Separa/Press service of the 93rd Separa, Maria Senovilla/EPA

Zelenski traži dodatne sisteme Patriot

Uoči samita NATO u Turskoj Zelenski je rekao da ukrajinska vojska ima dobar učinak u borbi sa dronovima i krstarećim raketama, ali ne i sa balističkim projektila što je posledica, kako je rekao, nedovoljne zalihe projektila-presretača.

On je pozvao SAD i evropske partnere da pomognu ukrajinskoj odbrani od napada iz vazduha kako bi se zaštitili civili.

"Dokle god projektili Patriot ostaju u skladištima naših saveznika, Rusija samo biva ohrabrena da nastavi sa 'savlađivanjem' stambenih zfrada. SAD i Evropa imaju dovoljno snage da zaustave ovaj užas", rekao je Zelenski preko Iksa, posle jutrošnjih napada.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Rusija: Mete bile fabrike oružja i energetska postrojenja

Rusija je saopštila da su mete napada bile fabrike oružja u Kijevu, uključujući mesta na kojima se proizvode dronovi, oklopna vozila i projektili ali i pogoni u kojima se popravljaju sistemi za borbu sa napadima iz vazduha, kao i energetska postrojenja i postrojenja za skladištenje goriva u Kijevu i okolini.

Tvrdnje iz Moskve nisu mogle biti proverene iz nezavisnih izvora.