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Atentat na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva i njegovu ljubavnicu Anu Nasobinuprošlog ponedeljka ispred njihovog ljubavnog gnezda u Monaku, oazi glamura i utočištu za slavne i bogate, britanski Dejli mejl je takođe povezao sa takozvanim Monaškim bataljonom, kako je nazvana "zajednica" od oko osamdeset bogatih Ukrajinaca koji su "preselili" svoje živote u glamuroznu kneževinu nakon ruske agresije na Ukrajinu.

Eksplozivna naprava aktivirana je na ulazu u zgradu od 4 miliona funti, gde su boravili Jermolajev i Nasobina.

Sa njima je bionjihov trinaestogodišnji sin, koji je lakše povređen,ali jeNasobina navodno izgubila obe noge i nalazi se u teškom stanju u bolnici, gde se lekari i dalje bore za njen život.

Ukrajinski oligarh izašao je iz kome i oporavlja se u bolnici u Marseju.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Glavna osumnjičena Anastasija Berezovska

Glavna osumnjičena je Ukrajinka Anastasija Berezovska (39), za koju se, prema policijskim izveštajima, veruje da je "naoružana i opasna". Pojavile su se brojne teorije o tome zašto je milijarder bio meta napada, pa se pominje umešanost ukrajinske tajne službe, ali i odmazda za njegovu ulogu u šemi prevare u kol centru, sve do "obračuna" sa gangsterima.

Međutim, ovaj atentat je razotkrio mračni svet korupcije, izbegavanja regrutacije i kriminala "belih okovratnika", koji se proteže sve do Azurne obale, a tiče se liste superbogatih ukrajinskih građana poznatih bezbednosnim službama u Kijevu kao "Monako bataljon".

Anastasija Berezovska, osumnjičena za atentat na ukrajisnkog oligarha Vadima Jermolajeva u Monaku Foto: Printskrin Interpol

U opisu događaja od prošlog ponedeljka, Dejli mejl tvrdi da su se Jermolajev, njegova ljubavnica i sin vraćali kući u četvorospratni Sunčev palas, u kome poseduje sve osim jednog stana, i da je bio prazan u vreme eksplozije.

Prvi izveštaji su govorili da je žena koja je bila sa Jermolajevim u vreme eksplozije bila njegova supruga, Ana (56), zubar i humanitarna radnica, i majka njegovo preostalo četvoro dece.

Ali, Dejli mejl je otkrio da je zapravo u pitanju gospođa Nasobina, koja je rođena u Ukrajini, sa londonskom adresom, dok se porodična kuća Ermolejevih nalazi u obližnjem Sen Žan Kap Ferau.

Vadim Jermolajev i njegova supruga Ana Jermolajeva Foto: VALERY HACHE / AFP / Profimedia, Printscreen/X, Printscreen/Instagram

Napadač je, kažu, stavio svoj ranac ispred ulaza i sačekao žrtve na obližnjoj klupi, a eksploziv je detonirao uz pomoć mobilnog telefona. Moneška i francuska policija pokrenule su višednevnu potragu za osumnjičenom, koja je viđena na bezbednosnim kamerama kako nosi crni šešir i beži sa mesta zločina u obližnji francuski grad Bosolej.

Ali onda se Berezovska, koja živi u Nemačkoj, pojavila kao glavna osumnjičena, i za njom je izdata Interpolova poternica.

Detektivi su prethodno zabeležili "krupnog napadača" i "malo unakaženo lice", što, prema policijskom izvoru, sugeriše upotrebu maske. Poznato je da kriminalci, kako ne bi zavarali policiju, nose tanke plastične maske, pa čak i "debela" odela kada deluju na mestima koja su stalno pod nadzorom.

https://www.kurir.rs/planeta/10039359/ovo-je-zena-osumnjicena-za-bombaski-napad-u-monaku Foto: Interpol

Glavni tužilac Monaka, Stefan Tibo, rekao je da je osumnjičena verovatno u bekstvu sa saučesnicima u Italiji, ali da je mogla čak stići i do Balkana.

Francuske i moneške pravosudne vlasti pokrenule su krivičnu istragu o "pokušaju ubistva, postavljanju eksplozivne naprave na javnom mestu sa kriminalnom namerom i kriminalnoj zaveri".

Napad zbog neuspelog dogovora o podeli teritorije i neplaćenih dugova?

Ukrajinski list "Pravda", u međuvremenu, objavio je da je napad proizašao iz neuspelog dogovora o podeli teritorije i neplaćenih dugova, navodno prema šefovima organizovanog kriminala u regionu Dnjepra, odakle su i Jermolajev i njegova ljubavnica.

Francuski list "Nis-Matin" takođe je sugerisao da je mogući motiv napada bio Jermolajev planirani govor Evropskom parlamentu,u kojem bi naveo korupciju u Ukrajini.

Međutim, bezbednosni izvori su rekli za "Dejli mejl" da je "obračun" između gangstera trenutno preferirana linija istrage.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Napad povezan sa mrežom lažnih kol centara u Dnjepru?

Izvori tvrde da je nasilni napad direktno povezan sa mrežom lažnih kol centara u Dnjepru, koji su navodno korišćeni za izvršenje velikih finansijskih prevara širom Evrope. Navodno je porodica Jermolajev igrala značajnu ulogu u šemi, a pokrenuta je velika panevropska istraga usmerena na oligarha.

Njegov najstariji sin, Artur (35), takođe je uhapšen na Kipru krajem prošle godine zbog učešća u navodnoj šemi. Izručen je Estoniji, gde je oko 500 korisnika mreže izgubilo procenjenih 5 miliona funti, i osuđen je na pet godina zatvora. Pušten je u aprilu ove godine uz kauciju od oko 7 miliona funti i sada živi u Izraelu, koji ne izručuje kriminalce tražene u inostranstvu.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Prvi atentat u istoriji Monaka

Ovo je ogroman šok za Monako, jer je to prvi atentat u istoriji zemlje, koja se oslanja na Francusku za svoju vojnu odbranu, ali ima jake policijske snage, sa najvećim brojem policajaca po glavi stanovnika u svetu.