INTRIGANTNA TEORIJA O ATENTATU U RAJU ZA BOGATAŠE! Zbog ovoga je raznesen ukrajinski oligarh - nit priče vodi do mračnih poslova u Dnjepru i "Monako bataljona"?
Atentat na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva i njegovu ljubavnicu Anu Nasobinuprošlog ponedeljka ispred njihovog ljubavnog gnezda u Monaku, oazi glamura i utočištu za slavne i bogate, britanski Dejli mejl je takođe povezao sa takozvanim Monaškim bataljonom, kako je nazvana "zajednica" od oko osamdeset bogatih Ukrajinaca koji su "preselili" svoje živote u glamuroznu kneževinu nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Eksplozivna naprava aktivirana je na ulazu u zgradu od 4 miliona funti, gde su boravili Jermolajev i Nasobina.
Sa njima je bionjihov trinaestogodišnji sin, koji je lakše povređen,ali jeNasobina navodno izgubila obe noge i nalazi se u teškom stanju u bolnici, gde se lekari i dalje bore za njen život.
Ukrajinski oligarh izašao je iz kome i oporavlja se u bolnici u Marseju.
Glavna osumnjičena Anastasija Berezovska
Glavna osumnjičena je Ukrajinka Anastasija Berezovska (39), za koju se, prema policijskim izveštajima, veruje da je "naoružana i opasna". Pojavile su se brojne teorije o tome zašto je milijarder bio meta napada, pa se pominje umešanost ukrajinske tajne službe, ali i odmazda za njegovu ulogu u šemi prevare u kol centru, sve do "obračuna" sa gangsterima.
Međutim, ovaj atentat je razotkrio mračni svet korupcije, izbegavanja regrutacije i kriminala "belih okovratnika", koji se proteže sve do Azurne obale, a tiče se liste superbogatih ukrajinskih građana poznatih bezbednosnim službama u Kijevu kao "Monako bataljon".
U opisu događaja od prošlog ponedeljka, Dejli mejl tvrdi da su se Jermolajev, njegova ljubavnica i sin vraćali kući u četvorospratni Sunčev palas, u kome poseduje sve osim jednog stana, i da je bio prazan u vreme eksplozije.
Prvi izveštaji su govorili da je žena koja je bila sa Jermolajevim u vreme eksplozije bila njegova supruga, Ana (56), zubar i humanitarna radnica, i majka njegovo preostalo četvoro dece.
Ali, Dejli mejl je otkrio da je zapravo u pitanju gospođa Nasobina, koja je rođena u Ukrajini, sa londonskom adresom, dok se porodična kuća Ermolejevih nalazi u obližnjem Sen Žan Kap Ferau.
Napadač je, kažu, stavio svoj ranac ispred ulaza i sačekao žrtve na obližnjoj klupi, a eksploziv je detonirao uz pomoć mobilnog telefona. Moneška i francuska policija pokrenule su višednevnu potragu za osumnjičenom, koja je viđena na bezbednosnim kamerama kako nosi crni šešir i beži sa mesta zločina u obližnji francuski grad Bosolej.
Ali onda se Berezovska, koja živi u Nemačkoj, pojavila kao glavna osumnjičena, i za njom je izdata Interpolova poternica.
Detektivi su prethodno zabeležili "krupnog napadača" i "malo unakaženo lice", što, prema policijskom izvoru, sugeriše upotrebu maske. Poznato je da kriminalci, kako ne bi zavarali policiju, nose tanke plastične maske, pa čak i "debela" odela kada deluju na mestima koja su stalno pod nadzorom.
Glavni tužilac Monaka, Stefan Tibo, rekao je da je osumnjičena verovatno u bekstvu sa saučesnicima u Italiji, ali da je mogla čak stići i do Balkana.
Francuske i moneške pravosudne vlasti pokrenule su krivičnu istragu o "pokušaju ubistva, postavljanju eksplozivne naprave na javnom mestu sa kriminalnom namerom i kriminalnoj zaveri".
Napad zbog neuspelog dogovora o podeli teritorije i neplaćenih dugova?
Ukrajinski list "Pravda", u međuvremenu, objavio je da je napad proizašao iz neuspelog dogovora o podeli teritorije i neplaćenih dugova, navodno prema šefovima organizovanog kriminala u regionu Dnjepra, odakle su i Jermolajev i njegova ljubavnica.
Francuski list "Nis-Matin" takođe je sugerisao da je mogući motiv napada bio Jermolajev planirani govor Evropskom parlamentu,u kojem bi naveo korupciju u Ukrajini.
Međutim, bezbednosni izvori su rekli za "Dejli mejl" da je "obračun" između gangstera trenutno preferirana linija istrage.
Napad povezan sa mrežom lažnih kol centara u Dnjepru?
Izvori tvrde da je nasilni napad direktno povezan sa mrežom lažnih kol centara u Dnjepru, koji su navodno korišćeni za izvršenje velikih finansijskih prevara širom Evrope. Navodno je porodica Jermolajev igrala značajnu ulogu u šemi, a pokrenuta je velika panevropska istraga usmerena na oligarha.
Njegov najstariji sin, Artur (35), takođe je uhapšen na Kipru krajem prošle godine zbog učešća u navodnoj šemi. Izručen je Estoniji, gde je oko 500 korisnika mreže izgubilo procenjenih 5 miliona funti, i osuđen je na pet godina zatvora. Pušten je u aprilu ove godine uz kauciju od oko 7 miliona funti i sada živi u Izraelu, koji ne izručuje kriminalce tražene u inostranstvu.
Prvi atentat u istoriji Monaka
Ovo je ogroman šok za Monako, jer je to prvi atentat u istoriji zemlje, koja se oslanja na Francusku za svoju vojnu odbranu, ali ima jake policijske snage, sa najvećim brojem policajaca po glavi stanovnika u svetu.
Međutim, čini se da je Francuska rivijera postala utočište za ukrajinske oligarhe, razne biznismene, diplomate, fudbalske lidere, gde žive luksuznim životom u čuvanim vilama, voze sportske automobile i superjahte, ali i vode svoje mračne poslove pod mediteranskim suncem.
(Kurir.rs/Jutarnji)